Montillo vuelve: “Finalmente se alinearon los planetas”

Walter Montillo publicó ayer un sentido mensaje en su cuenta de Instagram para despedirse del club Tigre de Argentina y recordar, además, que su deseo siempre fue retirarse en Universidad de Chile, club en el que fichará por todo 2020, con opción de extender el vínculo automáticamente una temporada más de acuerdo a la cantidad de minutos jugados.

“Todos los que me conocen saben que desde agosto de 2010 (cuando se fue con el título del Apertura 2009 bajo el brazo) siempre dije que mi sueño era retirarme en la ‘U’. Ese fue el club donde despegó mi carrera y se afianzó mi familia con la llegada de mis primeros dos hijos”, escribió en la red social el enganche argentino de 35 años.

“Pasaron muchos años, negativas, desencuentros… pero finalmente se alinearon los planetas”, agregó el mediocampista, para confirmar el éxito de las negociaciones.

“ESTOY VIGENTE”

“Lo que sigue en mi carrera es un gusto personal y familiar que quería darme. Ya no queda tanto tiempo de fútbol, pero estoy vigente y así debe ser”, apuntó, para luego explicar que durante el último semestre “no pude adaptarme a la categoría (Nacional “B” argentina), entonces Tigre necesita jugadores que estén a la altura para devolverlo a donde pertenece”.

Recordó que cuando estaba a punto de decidir su retiro del fútbol por una seguidilla de complicados problemas físicos “me llamó Mariano Herrón con un proyecto serio en Tigre y, familia mediante, nos animamos a sumarnos”.

Dijo que llegó cuestionado por las lesiones e incluso entrenó “sin saber cuánto iba a cobrar, pero el destino me dio otro golpe: rotura de ligamentos”.

En la misma línea resaltó el apoyo de Tigre para su recuperación y dijo que cuando volvió a las canchas “mi único objetivo era sumar, porque Tigre merece cosas grandes y yo sentía que era el momento”.

“Luchamos hasta el último minuto contra River por no descender y no alcanzó. Pero logramos darle la primera estrella a la institución (Copa de la Superliga Argentina) y la alegría de la gente es lo que me queda. Me brindé al club al mil por mil. Creo que las cuentas están saldadas”, finalizó.

REPRESENTANTE

Sergio Irigoitía, representante de Montillo, también habló ayer del retorno de la “Ardilla” al cuadro azul.

“Para Walter y la familia es un sueño cumplido, muchas veces se nos negó la posibilidad de volver, no por Walter, él siempre hizo lo que tenía que hacer y no se pudo dar. Ahora se acomodaron las cosas, influyó también (el técnico) Hernán Caputto, quien es una persona espectacular y la nueva gente que hay en la ‘U’ también ayudó y, bueno, faltan algunos detalles del contrato, pero si todo anda bien, el 2 de enero estaremos por ahí”, apuntó el agente.

Sobre la salida de Tigre, sostuvo que “va a ser dolorosa la ida, se evaluaron un montón de cosas, pero por el cariño a la ‘U’, a su gente y a todo lo que significa el club, estamos volviendo. De parte nuestra nos sentimos felices”.

Consultado sobre la condición física de Montillo, el representante afirmó que “esas son cosas que las va a contestar Walter… Sólo puedo decir que siempre fue un deseo familiar el regreso y nunca dejamos de soñarlo, estar en el lugar que siempre quisimos estar”.