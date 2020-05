Moreno tambalea en la ANFP

Directorio entre las cuerdas por nueva renuncia y Unión Española pide la salida del presidente acusando “falta de liderazgo”.

Lo que era cosa de días, finalmente se concretó ayer: Martín Iribarne renunció a la mesa directiva de la ANFP. Tras la fuerte polémica en la que se vio envuelto por los derechos del futbolista Erick Wiemberg, el dirigente finalmente dio un paso al costado.

Su salida significa un problema para el mandamás del fútbol chileno, Sebastián Moreno, pues cualquier otra baja le provocaría un terremoto. ¿Por qué? La renuncia de Iribarne deja al directorio funcionando con cuatro nombres, el mínimo requerido -según los estatutos- para que siga funcionando. En ese plano, una salida más y habría que convocar a nuevas elecciones.

La partida de Iribarne no sorprende, ya que se buscaba su censura tras la polémica que lo afectó, sin embargo, el timonel de la ANFP esperaba primero la aprobación del ingreso de dos miembros (Jorge Yunge y Johann Giese) en el Consejo de Presidentes presencial de la semana pasada, que finalmente tuvo que ser suspendido por “rebelión” de algunos clubes que se negaron a asistir y, de momento, la incorporación está en el aire.

CON EL MINIMO

Además de Moreno, actualmente componen la mesa sólo Raúl Jélvez (segundo vicepresidente), Arturo Aguayo (tesorero) y Marcos Kaplun (director). Es decir, cuatro de un total de siete dirigentes que debería tener la rectora del fútbol chileno (tiempo atrás renunciaron Jacques Albagli y Andrés Fazio por motivos personales).

Todo esto se da en medio de la oposición de algunos clubes, que hace rato vienen manifestando su rechazo al mandato del actual presidente de la ANFP.

De esta forma, a Moreno le urge que se puedan integrar los dos directores que propusieron -Yunge y Giese- razón por la que llamará a un Consejo de Presidentes para esta semana.

“ABUSO DE PODER”

Cabe mencionar que el saliente Martín Iribarne oficiaba como director y era investigado por un supuesto “abuso de poder” en el caso del lateral Erick Wiemberg, jugador de Valdivia que durante 2019 jugó a préstamo en La Calera.

Iribarne comenzó a tener problemas luego que el conjunto sureño lo acusara de actuar a favor del elenco calerano en el frustrado traspaso del jugador a Universidad de Chile. El conflicto se da porque el dirigente fue en su momento gerente general del cuadro “cementero”.

Moreno, incluso, le pidió la renuncia a Iribarne a mediados de enero, a lo que este último se negó tajantemente. “No voy a renunciar. Si existiera algún motivo lo haría, pero en este caso estamos lejos de ello”, dijo en su oportunidad.

No obstante, el ex regente calerano finalmente decidió dejar ayer la mesa en Quilín, argumentando “motivos irreconciliables con Moreno en su condición de presidente de la ANFP”.

CONTRA MORENO

Por otro lado, apelando a una supuesta “falta de liderazgo” de Sebastián Moreno, se rumorea que varios clubes quieren que renuncie a la presidencia, y así lo reconoció ayer Luis Baquedano, gerente general de Unión Española.

“Nosotros sugerimos que dé un paso al costado. Cuando uno no tiene la masa crítica para que lo apoye, lo más natural es salir de ahí. El no está en condiciones de liderar la ANFP”, disparó.

“De acuerdo con los estatutos, Moreno puede administrar la ANFP solo, pero ese no es el punto. La gestión de Moreno está en cuestionamiento. A nosotros nos preocupa esta situación, además que siempre fuimos críticos con su gestión”, agregó.

“Ha citado a algunas reuniones, ha planteado algunas cosas, pero no ha tenido muchas convocatorias. Cada vez se suma una masa crítica contra su gestión. A Moreno le falta liderazgo y eso se notó cuando ocurrió el partido en La Florida, en pleno estallido social, en donde los jugadores, apoyados por el Sifup, decidieron no volver a jugar… Nosotros dimos varias alternativas como jugar en Santa Laura todos los partidos de manera gratuita, realizar jornadas dobles, pero nadie nos escuchó. Ahora eso está pasando la cuenta”, finalizó Baquedano.

INDEMNIZACION

Mientras tanto, con el fútbol chileno detenido a causa del coronavirus y con los clubes en medio de las complejidades propias del receso, en la ANFP una nueva complejidad surgió luego de que se develara una cláusula por la cual la Asociación debe indemnizar al CDF por los partidos que no se jugaron en 2019.

“Si por alguna razón, incluida, entre otras, una huelga de jugadores de fútbol de los clubes que participan en el torneo correspondiente, no se juega uno o más partidos de un torneo relevante, entonces la ANFP deberá entregar al CDF dentro de los 30 días siguientes a partir de la cancelación o suspensión del partido el nuevo cronograma de juego de los partidos y cualquier ajuste consecuente del calendario. Si al final del torneo relevante no se jugaron uno o más partidos y tal circunstancia ocasionó pérdidas al CDF, entonces el CDF tendrá derecho a solicitar la indemnización por dichas pérdidas”, establece el artículo 4.5 del acuerdo.

Ante, esto, la ANFP formó una comisión que busca una solución al tema elaborando la postura que asumirán los clubes. Esta mesa de trabajo está a cargo de Victoriano Cerda (Huachipato), Mario Conca (Universidad de Chile), Juan Tagle (Universidad Católica), Eduardo Olivares (San Felipe) y Felipe Muñoz (Rangers).