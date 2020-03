Morón “baja” a Alfaro, Batista se candidatea y Paredes aplazaría su retiro hasta 2021

Pese al receso obligado por el coronavirus, con los jugadores entrenando en sus hogares, Colo Colo sigue haciendo ruido. Es que Blanco y Negro no puede darse el lujo de parar la búsqueda del técnico que reemplazará al destituido Mario Salas.

En esa línea, uno de los candidatos que surgió esta semana es el argentino Sergio Batista, cuyo nombre lanzó el panelista del CDF, Claudio Borghi, quien no sólo compartió camarín con el ex DT de la Selección argentina, sino también es amigo personal del “Checho”.

Precisamente el programa Todos Somos Técnicos, del Canal del Fútbol, contactó ayer al entrenador de 57 años, quien reconoció haber recibido un ofrecimiento por parte de la tienda alba. “Existió el contacto. Se comunicaron con un agente consultando si yo estaría interesado en dirigir el club. Le dije que sí, no dudé ni un segundo porque es uno de los mejores, no sólo de Chile sino también un club grande en el mundo. Estoy esperando las negociaciones para tomar la decisión”, reveló Batista.

“Es una motivación muy grande, de lo contrario habría dicho que no. Estoy preparado, sé que es una presión muy grande, como dirigir a Boca Juniors o River Plate en Argentina, pero me pilla en un momento de mi carrera en que quiero desafíos y estoy motivado. Me siento gratificado que un equipo como Colo Colo haya pensado en mí”, añadió.

Acto seguido sostuvo que “estoy al tanto de Colo Colo y la clase de jugadores que tiene, sabiendo también que no pasa un buen momento. Pero conociendo a los futbolistas argentinos y a algunos chilenos, sé que podemos levantar”, agregó el DT.

EL PLANTEL

Batista contó que tiene cercanía con varios jugadores del plantel colocolino. “Hice debutar a (Julio) Barroso en Argentinos Juniors, lo mismo a Matías Zaldivia, quien jugó con mi hijo y lo tuve desde chico, sin posibilidad de hacerlo debutar. Conozco a Pablo Mouche, Nicolás Blandi y Juan Manuel Insaurralde también. Son jugadores importantes”, apuntó.

El técnico argentino habló de su idea de fútbol. “Me gusta que mis equipos jueguen bien, no que sean inocentes, pero sí que tengan un buen trato del balón. Un esquema 4-3-3 con identidad. Colo Colo es un equipo grande y tiene que ser protagonista”, subrayó Batista, acotando que “siempre pienso más en mi equipo que en el rival y sé que con Colo Colo tengo que salir a buscar el resultado en cualquier cancha”.

SELECCION

ARGENTINA

Batista dirigió a la Selección argentina en la Copa América 2011, quedando eliminado en cuartos de final y siendo despedido más tarde por la dirigencia. “Recibí muchas críticas, que me las banco siempre y cuando sea con respeto, pero eso se perdió. Después me insultaban en la calle y por eso me fui a un fútbol más tranquilo (Qatar). Hoy mi cabeza está tranquila y bien mentalmente”.

“Como cualquier técnico quise dirigir a la Selección, pero me tocó en un momento difícil, con elecciones en la Afa (Federación trasandina). Nosotros nos quejamos en Argentina de que no hay proyecto y sabía que si no ganaba la Copa América me tenía que ir. Así estamos hoy, sin ganar nada hace tiempo”, añadió.

Finalmente, sobre la “Roja” y su bicampeonato continental (2015 y 2016) dijo que “no me sorprende por la calidad de jugadores que tienen y el proyecto que levantaron. Se merecían ganar porque hicieron bien las cosas. El punto es tener una buena base y algo de fondo. En Argentina también hay buenos jugadores, pero no un proyecto”.

ALFARO NO

El también argentino Gustavo Alfaro, desvinculado este año de Boca Juniors, es uno de los nombres más bombásticos en la lista de candidatos para la banca alba. Pero, con el correr de los días al parecer fue borrado del mapa como una de las opciones, pese a que en su momento lo dieron por confirmado.

De acuerdo al sitio encancha.cl, Daniel Morón, director de Blanco y Negro, afirmó que “sobre el futuro técnico de Colo Colo no tenemos nada todavía; el miércoles habrá reunión de directorio y ahí seguramente Marcelo Espina (gerente deportivo) va a comentar algo…”.

Respecto a los nombres que suenan, el personero dijo estar al tanto sólo de los descartados, mencionando entre ellos a Luiz Felipe Scolari, Martín Lasarte, Gustavo Quinteros y… Alfaro. “Eran los cuatro candidatos que estaban en carpeta”, apuntó el “Loro”, cerrando la opción de que Alfaro llegue al camarín de Macul.

Morón aclaró que la cuarentena por el coronavirus no ha sido una traba para seguir recibiendo currículos en las oficinas de ByN. “No creo que dificulte contactarse y averiguar, pero sí preocupa saber cuándo va a terminar esto para volver a retomar la actividad”.

RETIRO DE PAREDES

En otro tema, el capitán albo y goleador histórico del fútbol chileno Esteban Paredes habría decidido postergar una vez más su retiro del fútbol.

Se suponía que al término de la temporada 2019 el ariete de 39 años iba a colgar los botines, pues a comienzos de ese año había anunciado que sería su última temporada como futbolista profesional.

Sin embargo, el artillero postergó su retiro y renovó contrato con Colo Colo hasta diciembre de 2020, aunque en junio próximo el vínculo se debe revisar, dependiendo de cómo se sienta el delantero, considerando que ha estado inactivo los últimos meses por problemas físicos.

El tema es que, según el CDF, Paredes está analizando prolongar su carrera hasta 2021. La fractura costal que sufrió a fines de enero y que lo ha mantenido sin acción, sumado a la paralización de la actividad por la pandemia de coronavirus, habrían hecho meditar al experimentado ariete la idea de posponer el retiro.

En definitiva, habrá que esperar lo que decida el atacante una vez que se reanude el fútbol chileno tras la crisis sanitaria por el Covid-19.