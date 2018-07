Mosa denuncia que Ruiz-Tagle ha obtenido utilidades por 400 millones entre enero y mayo

La pugna entre el ex presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, y el actual timonel Gabriel Ruiz-Tagle no tiene para cuando terminar. Es más, la disputa entre ambos empresarios llegó hasta el punto que la junta de accionistas de la administradora alba podría revocar hoy la actual mesa directiva.

La razón del conflicto dirigencial que vive la sociedad anónima se debe a la denuncia que realizó Mosa, al asegurando que la elección de abril pasado fue “irregular”, por lo que pidió que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) investigue la forma en que Ruiz-Tagle llegó a la presidencia de ByN.

“TRANSPARENCIA”

“La presidencia de Colo Colo tiene que ser pulcra en los manejos financieros. Para llegar ahí debe existir transparencia y hoy no la hay… Desde enero y hasta mayo, Ruiz-Tagle ha comprado y vendido acciones obteniendo utilidades del orden de los $400 millones. Es inaceptable, una burla para el pueblo colocolino”, disparó Mosa en entrevista a El Mercurio.

“Esta persona fue calificada como el cerebro de unas de las colusiones más canallas que se haya visto en nuestro país, porque hay que ser muy canalla para coludirse con algo tan básico que ocupa todo el mundo (papel tissue). No lo quiero dirigiendo a Colo Colo”, enfatizó.

VOLTERETA

De cara a la asamblea de hoy, el personero portomontino aseguró que “será muy importante la votación de las corredoras. He recibido muchos mails, muchos llamados de mucha gente que cambiará sus poderes para revocar a este directorio y elegir uno nuevo. Lo único que espero es un proceso transparente”.

“Sospechamos que (en las pasadas elecciones) seis o siete corredoras votaron en bloque, y por cinco directores, uno de ellos Ruiz-Tagle. Cuadraron los votos. Parece muy extraño, sospechoso e irregular que corredoras que manejan gran cantidad de acciones de minoristas hayan votado por los mismos candidatos. Colo Colo tiene seis o siete mil minoritarios y no creo que todos hayan votado por el bloque de Ruiz-Tagle”, argumentó Mosa, resaltando que “hubo irregularidades que deben ser investigadas”.

SE CANDIDATEA

“No estoy preparando nada. Sólo muevo al colocolino común y corriente a decir ‘tratemos de recupera esta institución’. Ruiz-Tagle no tiene la calidad moral ni ética para ser presidente de Colo Colo. Y eso me preocupa”, añadió Mosa, asegurando que “la gente está muy molesta y no quiere a este señor”.

Consultado si volvería a la presidencia de ByN, reconoció: “No es un cargo sencillo, pero tengo más transparencia y legitimidad que el actual presidente. Tengo las manos limpias, y la conciencia tranquila…”.

RUIZ-TAGLE

La respuesta de Ruiz-Tagle no se hizo esperar. “Mosa no entiende que perdió una elección y la perdió en buena lid. Acá hay un directorio haciendo un trabajo de largo plazo para terminar con los personalismos y con el ‘fundo’ que él pensaba que era esto”. Y agregó: “A Mosa eso le molesta porque Colo Colo nunca más va a volver a ser el patio de su casa”.

Asimismo, descartó que la contratación de Lucas Barrios haya sido una “movida política” de cara a la junta de accionistas, como lo insinuó en su momento el ex timonel albo. “El señor Aníbal Mosa jamás operó con transparencia. Nos encontramos con contratos y acuerdos totalmente informales. Estamos partiendo de cero para poder ordenar el club”, se defendió Ruiz-Tagle.

DT TOMA PALCO

En medio del conflicto, el entrenador albo Héctor Tapia optó por desmarcarse. “Distraerme con eso no me hace desarrollar bien mi función. Yo estoy preocupado de La Calera (primer rival en la reanudación del Campeonato Nacional), de Corinthians (en Copa Libertadores) y creo que para los jugadores es lo mismo. No es que no me importe, sino que lo nuestro es deportivo”, comentó.

Colo Colo fichó cuatro jugadores en el receso: Lucas Barrios, el lateral argentino Damián Pérez, Esteban Pavez y el joven atacante venezolano Danny Pérez. “Queríamos un jugador por línea y estoy contento, porque con la gente que llega, más todo el grupo que está, se creara una buena competencia interna y eso es fundamental”.

PAREDES Y BARRIOS

Consultado si Barrios y Esteban Paredes pueden jugar juntos, Tapia explicó: “Normalmente jugábamos con un eje de área, pero ahora tendremos dos y el resto deberá acompañar por fuera o por los costados, o desde unos metros más atrás. Tanto Esteban como Lucas tienen un historial que sin duda nos fortalecerá y todo el grupo me tiene que obligar a cambiar o mostrar de qué forma tenemos que jugar”.