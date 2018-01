“Mosa no es un ‘pobre angelito’, pero está muy solo”

Jorge Valdivia habló ayer con la prensa en medio de los problemas que se le han generado a Colo Colo por la caída de refuerzos y la cancelación a última hora de la Noche Alba, que se tradujo en una enorme molestia para los hinchas y, sobre todo, para las 17 mil personas que ya tenían comprada su entrada para el espectáculo que se iba a desarrollar el martes pasado.

“Había una empresa encargada de gestionar la Noche Alba. Aníbal (Mosa, presidente de Blanco y Negro) no puede estar preocupado de la logística del viaje. Son otros los responsables. Es lógico que uno diga que él está muy solo. Quizás no hay un equipo de trabajo ayudando al ciento por ciento para que todo salga bien. Es obvio que tiene responsabilidades y ha actuado mal en algunas situaciones, nadie es un ‘pobre angelito’. Es el presidente, tiene que comandar este buque que es bien pesado, pero lamentablemente sabemos que hay dos bandos y las informaciones llegan cambiadas…”, comentó el “Mago” en conferencia de prensa.

APOYA A PAREDES

Valdivia se cuadró con el ariete albo Esteba Paredes, quien sacó la voz el pasado martes. “Hablé con el ‘Tanque’ y como capitán sentía que tenía que decir algo. Comparto su decisión de hablar. Es difícil para Aníbal o para cualquiera defenderse en estas situaciones, más si no tiene el completo apoyo de algunos hinchas. Los partidos no se ganan solo y es por eso que comparto las declaraciones de Esteban en el sentido de que se está apuntando sólo a una persona”.

Eso sí, el enganche de 34 años le mandó un mensaje al presidente de Blanco y Negro. “Es necesario un gerente técnico. Lo ideal es que sea un ex jugador histórico del club, que conozca el olor a pasto… Hace falta alguien que sea el nexo entre dirigencia, presidente, jugador y entrenador. Es muy importante. Esa persona debe ser la encargada de viajar a buscar refuerzos o cosas así”, enfatizó.

NUEVOS INCIDENTES

Valdivia también se refirió a la quema de neumáticos en las afueras del Monumental a modo de protesta contra Blanco y Negro por parte de decenas de hinchas. Los incidentes se registraron por primera vez la noche del martes y se repitieron en la madrugada de ayer (hubo cuatro detenidos).

“Es algo lamentable. Esas imágenes no quedan sólo en Chile, salen para Sudamérica y quizás en el mundo también lo ven. Tienen derecho a protestar, pero es un daño que le hacen al club, sobre todo si vienen encapuchados. No sabemos si realmente son hinchas de Colo Colo. Y si lo hacen, es lamentable cómo lo hacen. Aunque sabemos que no es sólo llegar y devolver la plata de las entradas, porque hay un sentimiento hacia Colo Colo”.

“PLANTEL CORTO”

Mientras el cuadro albo intenta “cerrar” al lateral argentino Marcos Angeleri (34 años), quien no ha tenido continuidad en San Lorenzo, y se intensifican gestiones por el enganche nacional César Pinares (busca desvincularse de su club en Emiratos Arabes), Valdivia clama por refuerzos. “Creo que hoy el plantel queda corto. Será un torneo largo y aparecen lesiones. Pero en cuanto a calidad, es el mismo equipo que ganó el torneo Transición. Esperamos que realmente se puedan concretar los refuerzos que Pablo (Guede) pidió”, enfatizó.

SUPERCOPA CHILENA

Colo Colo enfrentará mañana a Wanderers por la Supercopa Chilena a partir de las 19 horas en el estadio Nacional. “Se puede trabajar tranquilo, pese a todo. Ese día sólo vamos a estar pensando en el partido porque queremos comenzar el año logrando una copa”, apuntó el “Mago”.

VIAL SE DEFIENDE

Ajeno a los comentarios de Paredes y Valdivia en apoyo a Mosa, el otro gran accionista de Blanco y Negro salió al paso de las críticas.

Se trata de Leonidas Vial, quien encabeza la facción “enemiga” de Mosa en la concesionaria. “A mí también me da pena lo que pasa en Colo Colo. Lamento la cancelación de la Noche Alba y la falta de refuerzos y entiendo la molestia de los hinchas, pero la verdad es que ni yo ni los otros tres dirigentes que acompañan en el club (Alfonso Gómez, José Miguel Jiménez y Jaime Pizarro) podemos hacer mucho, porque no se nos informa nada…”, reveló.

“Tenemos una responsabilidad, pero (Mosa) no nos deja participar en nada. Hoy no tenemos injerencia en ninguna de las comisiones…”, agregó.