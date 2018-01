Mosa pide paciencia y promete dos o tres refuerzos “de afuera”

Blanco y Negro tuvo ayer una crucial reunión de directorio para definir temas tan importantes como los refuerzos para la temporada 2018.

Y a la salida su presidente Aníbal Mosa (foto) habló con la prensa para pedir “paciencia” a los hinchas albos, promesa de por medio. “Pueden ser dos o tres (jugadores), estamos conversando con nuestro técnico. Entiendo que la gente y los medios necesitan hablar de que los equipos se mueven, pero en el caso de Colo Colo los refuerzos que pensamos traer serán para Copa Libertadores”, explicó.

“No son nombres del medio local, son de afuera y vienen a cumplir una función, a engrandecer al equipo para la Copa Libertadores, porque sentimos que, con el equipo que tenemos, para el campeonato local nos da”, prosiguió.

“Que tenga paciencia la hinchada, trabajamos en el tema y en los próximos días tendremos la respuesta que esperamos”, complementó Mosa.

¿Y CARMONA?

El mandamás albo no quiso profundidad sobre las negociaciones por Carlos Carmona, volante de contención nacional que milita en el Atlanta de la MLS de Estados Unidos. “No quiero hablar sobre los nombres, porque se puede entrampar la situación. Carlos es un tremendo jugador, pero no quiero dar nombres porque no hay nada firmado”, puntualizó.

Mosa pretende tener los refuerzos abrochados antes del miércoles 24 de enero, fecha en que se realizará la Noche Alba con la presentación del nuevo plantel y un amistoso ante rival por definir.

Recordemos que otro nombre que interesa en Macul es el enganche nacional César Pinares, formado en Colo Colo y hoy descontento en el fútbol de Emiratos Arabes, donde en tres meses no ha logrado adaptarse.

Por ello su club, Al-Sharjah, estudia enviarlo a préstamo. El tema es que los albos tienen que lidiar con Universidad de Chile, que también quiere al ex Unión Española en sus filas.

CONTRATO DE GUEDE

El presidente de ByN también se refirió al técnico Pablo Guede, quien tuvo que comenzar la pretemporada en el Monumental sólo con la incorporación del meta seleccionado nacional Brayan Cortés, procedente de Iquique, como única cara nueva. “No está contento, pero tampoco está molesto… Hemos hablado todos los días y su continuidad no está en riesgo (por la falta de refuerzos). El se encuentra tranquilo entrenando en doble jornada. Ellos hacen su trabajo y nosotros el nuestro”, comentó Mosa.

Incluso, reveló que el directorio pretende extender el vínculo de Guede con Colo Colo. “Hemos estado conversando con Pablo, se tocó el tema en el directorio y queremos que continúe hasta diciembre de 2019”, adelantó.

De concretarse, el entrenador argentino completaría tres años y medio al mando del equipo, convirtiéndose en uno de los entrenadores que más tiempo ha permanecido en el Monumental.

