Mosa: “Si no tomamos medidas, la situación se va a tornar muy crítica”

Luego que los jugadores de Colo Colo rechazaran la primera propuesta de Blanco y Negro para rebajar los sueldos, el presidente de la gerenciadora alba espera lograr un acuerdo con el plantel.

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, se mostró confiado en lograr un acuerdo con los futbolistas para rebajar los sueldos, esto luego que los jugadores rechazaran la fórmula entregada por el club para reducir los salarios, la que implicaba una reducción en los ingresos hasta diciembre, con la devolución de un 50 por ciento en 2021.

“Estoy confiado en que vamos a llegar a un acuerdo con el plantel, sin dudas. Esta es una situación generalizada y vamos a hablar todas las veces que sea necesario con los jugadores porque es la manera para llegar a un acuerdo, que es algo que necesitamos por el bien de Colo Colo”, dijo el directivo a través de videoconferencia.

DEFICIT

En esa línea, Mosa se refirió a la difícil situación económica que atraviesa el club que sufrió pérdidas por 2.200 millones de pesos durante 2019.

“La realidad del club, si no tomamos medidas, se va a tornar muy crítica. Hoy la situación es estable y estamos previniendo lo que sucederá de acá a 90 días, pero si no hacemos nada será crítica, y no sólo en esta institución, sino que en la mayoría de los equipos del mundo. Es cosa de darle una vuelta. Todos han llegado a acuerdos y han entendido que la situación no puede seguir de esta manera”, expuso.

El dirigente explicó que la rebaja de sueldos se debe a que “a nosotros jugar sin público nos significa mucho, se ha hablado que el Canal del Fútbol mantiene todo, pero la verdad es que para Colo Colo no es así, los ingresos por auspicios y los borderó (venta de entradas) son mucho más grandes. Esto lo tenemos que sacar adelante entre todos”.

LA FORMULA

RECHAZADA

El empresario, explicó en detalle la fórmula que fue rechazada, en principio, por los jugadores, representados por Julio Barroso, Matías Zaldivia y Esteban Paredes.

“La primera alternativa era hacer un descuento en estos cinco meses (hasta septiembre) que van a ser los más críticos de abril a agosto, pero iba a ser un plan tan violento que algunos jugadores iban a percibir la mitad o menos. Por ello quisimos alargarlo hasta diciembre para que el efecto no sea tan grande. La mitad de lo que se les descuente se les devolverá el 2021”, añadió.

FUTBOL Y DT

Mosa también tuvo palabras para la contratación del nuevo entrenador y la situación del técnico interino. “Producto del coronavirus suspendimos la búsqueda de DT, porque debemos tener claridad de las fechas y de lo que pueda ocurrir. Gualberto (Jara) está a disposición de la institución hasta que el club lo necesite”, expresó.

Finalmente, ante la posibilidad de que se termine el torneo con “play offs” o una posible suspensión definitiva del Campeonato Nacional, expresó: “Nosotros esperamos que el torneo comience y termine con todas sus fechas, con un campeón. Creemos que dar por terminado el torneo sería una locura”.