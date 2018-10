Mourinho: “Alexis es esa clase de futbolista que necesita estar muy fuerte”

El entrenador de Manchester United, José Mourinho, explicó en detalle la condición física de Alexis Sánchez y adelantó que tampoco estará en el partido de mañana frente a Everton, en el marco de una nueva fecha de la Premier League de Inglaterra.

“El está luchando, porque todavía se encuentra lesionado. Llegó al partido con Chelsea, donde jugó cinco minutos para intentar ayudar al equipo, pero su condición física no era buena. Por eso no estuvo disponible para enfrentar a Juventus en la Champions y tampoco lo estará para jugar con Everton”, anticipó.

“El primer periodo de la temporada para él acá fue en el final -del torneo previo- y no creo que eso sea fácil para ningún jugador”, añadió.

“Pero esta temporada tuvo un buen inicio, una buena pretemporada y comenzó bien contra Leicester, luego se lesionó, volvió y se lesionó otra vez. Es esa clase de futbolista que necesita estar muy fuerte”, explicó el portugués.

SELECCIONES

Además, el luso se mostró indignado por los jugadores que volvieron lesionados de las selecciones, tal como el caso de Alexis. “Nos fuimos al periodo de selecciones (Fecha Fifa) en un buen momento, pero después de dos semanas perdimos a Dalo, Fellaini, Alexis y McTominay. Algunos equipos fueron muy profesionales y nos enviaron a los jugadores de vuelta -como Matic y Luke Shaw- por lo que pudimos trabajar sus recuperaciones antes”, comentó “Mou”.

“Pero algunas selecciones no lo hicieron y mantuvieron a los jugadores, por lo que no supimos la dimensión ni la naturaleza de las lesiones. Los futbolistas volvieron dos días antes del partido con Chelsea y no teníamos idea de qué pasaba. Intentamos resolver los problemas paso a paso”, finalizó el DT de Manchester United.

10ª FECHA

Hoy

11,00: Brighton – Wolverhampton.

11,00: Fulham – Bournemouth.

11,00: Liverpool – Cardiff.

11,00: Southampton – Newcastle.

11,00: Watford – Huddersfield.

13,30: Leicester – West Ham (DT Manuel Pellegrini).

Mañana

10,30: Burnley – Chelsea.

10,30: Crystal Palace – Arsenal

13,00: Manchester United (Alexis Sánchez, lesionado) – Everton.

Lunes 29

17,00: Tottenham – Manchester City (Claudio Bravo, lesionado).

* Horarios de Chile.

POSICIONES

1.- Manchester City 23 puntos.

3.- Chelsea, Arsenal y Tottenham Hotspur 21.

6.- Bournemouth 17.

7.- Watford 16.

8.- Everton y Wolverhampton 15.

10.- Manchester United 14.

11.- Leicester 12.

12.- Brighton 11.

13.- Burnley 8.

14.- West Ham y Crystal Palace 7.

16.- Southampton 6.

17.- Cardiff y Fulham 5.

19.- Huddersfield 3.

20.- Newcastle 2.