Mourinho confirmó a Alexis como titular frente a Wolves

El entrenador de Manchester United, José Mourinho, informó ayer en conferencia de prensa que Alexis Sánchez será de la partida hoy ante Wolverhampton por la sexta fecha de la Premier League de Inglaterra

Sorpresivamente el tocopillano no vio minutos en el pasado encuentro de los rojos ante Young Boys por la fase grupal de la Champions League el pasado miércoles (victoria 3-0), lo que puso en duda su presencia para el encuentro de esta mañana, sin embargo, trascendió que la decisión de “Mou” de no incluir al chileno frente al campeón suizo fue para no arriesgarlo físicamente ya que se jugó sobre césped sintético.

El partido de hoy contra Wolves se jugará a partir de las 11 horas (de nuestro país).

ROCO EN EL EQUIPO IDEAL

En otro plano, el debut de Enzo Roco en la Europa League no pudo ser mejor. El defensa chileno, quien fue titular junto a su compatriota Gary Medel, anotó su primer gol en el Besiktas de Turquía, en la victoria por 3-1 frente al modesto Sarpsborg de Noruega, por el grupo “I” de la competencia.

El seleccionado nacional convirtió a los 69 minutos el segundo tanto de las “Aguilas Negras” con un certero cabezazo y, tras su destacada actuación, fue incluido por la Uefa en el equipo ideal de la primera fecha de la fase grupal del certamen.

Incluso, el ex defensa del Cruz Azul de México aparece como el único jugador del Besiktas en la oncena. De esta manera, el formado en Universidad Católica ya comienza a consolidarse en el elenco de Estambul, al que arribó en esta segunda parte del año.

AGENDA DE LOS CHILENOS

Los clubes donde militan los jugadores más destacados de nuestro país en el extranjero contemplan la siguiente programación para el fin de semana (horarios de nuestro país):

Hoy

Liga Española

8,00: Alavés (Guillermo Maripán) – Rayo Vallecano.

11,15: Eibar (Fabián Orellana) – Leganés.

Liga Italiana

10,00: Parma (Francisco Sierralta) – Cagliari.

Bundesliga Alemana

10,30: Nuremberg – Hannover (Miiko Albornoz).

Premier League

11,00: Cardiff – Manchester City (Claudio Bravo, lesionado).

11,00: Manchester United (Alexis Sánchez) – Wolves (transmite ESPN 2).

Mañana

Premier League

9,30: West Ham (DT Manuel Pellegrini) – Chelsea.

Liga Italiana

10,00: Bologna (Erick Pulgar) – Roma.

Bundesliga Alemana

10,30: Bayer Leverkusen (Charles Aránguiz) – Mainz.

Liga Española

11,15: Villarreal (Manuel Iturra) – Valencia.

15,45: Barcelona (Arturo Vidal) – Girona (transmite ESPN 2).

Superliga Portuguesa

14,30: Benfica (Nicolás Castillo) – Aves.

Lunes 24

Superliga Turca

15,00: Fenerbahçe (Mauricio Isla) – Besiktas (Gary Medel y Enzo Roco).