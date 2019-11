Mourinho es el nuevo entrenador de Tottenham y debutará ante Pellegrini

El portugués José Mourinho fue contratado como nuevo entrenador de Tottenham en reemplazo del argentino Mauricio Pochettino, quien fue destituido el martes por los malos resultados de la presente campaña, tras cinco años en el cargo.

“Mou”, quien ya fue técnico de Chelsea y Manchester United en la Premier League, firmó hasta la temporada 2022-2023 y vuelve a la actividad después de 11 meses sin dirigir.

“Estoy muy feliz de unirme a un club que posee una gran herencia y que tiene hinchas tan apasionados. La calidad de la infraestructura y del equipo son estimulantes. Trabajar con estos jugadores fue lo que me atrajo”, comentó el DT en su presentación.

Mourinho ha entrenado a varios de los clubes más prestigiosos de Europa, entre ellos Porto (2002-2004), Inter de Milán (2008-2010), Real Madrid (2010-2013), Chelsea (2004-2007 / 2013-2015) y Manchester United (2016-2018). Además de conquistar títulos en las ligas locales, el entrenador luso es uno de los tres que ha ganado la Champions League dos veces con clubes diferentes: Porto en 2004 e Inter en 2010.

ANTE PELLEGRINI

Tottenham marcha hoy en un lejano 14º puesto en la Premier League y el primer desafío de Mourinho será este sábado como visita ante el West Ham de su “viejo amigo” Manuel Pellegrini, quien por estos días vive momentos complicados en la banca.

El chileno y el portugués han tenido más de un encontrón mediático y ahora volverán a verse las caras en un contexto muy especial. El DT nacional está en la cuerda floja y una derrota ante los “Spurs” podría suponer su salida del equipo.

West Ham marcha en el 16º lugar tras 12 partidos y acumula 7 sin ganar, seis de ellos en la Premier. De hecho, suena Rafa Benítez para reemplazar al “Ingeniero”.

ENTRE DARDOS

Mourinho, quien rechazó en dos ocasiones al Tottenham asegurando que “jamás les entrenaría”, tiene un historial de desencuentros con Pellegrini, lo que alimenta el morbo de cara al partido de este sábado (9,30 horas, de Chile).

“La diferencia con Pellegrini es que si a mí el Madrid me echa, no me voy a entrenar al Málaga”, fue una de las primeras frases polémicas que el portugués le dedicó al chileno, quien se fue del Madrid con una campaña histórica en puntos, pero sin títulos.

“Cayó en la primera ronda de la Copa y en la primera eliminatoria de octavos (de Champions). El segundo es el primero de los últimos y si acabamos así…”, repasó al DT chileno.

“No tengo ningún problema personal. Discrepo con él en la parte ética y estética de esta profesión”, fue la respuesta “elegante” de Pellegrini cuando ya era DT de Manchester City.