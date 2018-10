Mourinho “repasa” a Alexis tras pobre empate en la Champions

Manchester United sólo igualó de local con Valencia por la segunda fecha grupal. Real Madrid cayó en Moscú y Barcelona visita hoy al Tottenham.

Manchester United volvió a ofrecer una pobre presentación y sólo empató sin goles con Valencia en Old Trafford por la segunda fecha grupal de la Champions League 2018-2019.

Antes del partido la incertidumbre era total. No había claridad sobre qué haría el técnico José Mourinho con Alexis Sánchez, luego que el fin de semana ni siquiera lo llevara a la banca ante el West Ham, molesto por su rendimiento. Dicho sea de paso, el equipo de Manuel Pellegrini le ganó 3-1 a los rojos.

A LA CANCHA

Ayer, el delantero nacional volvió a la oncena estelar. Sin embargo con este United no hay caso y ni Alexis pudo hacer algo en un elenco que extravió su identidad hace ya varios partidos.

Tanto el chileno como sus compañeros brindaron otra pobre actuación que finalmente terminó en un empate en blanco ante un Valencia que intentó poco, pero que cuando lo hizo complicó.

En el caso del goleador histórico de la “Roja”, nuevamente se vio errático y enredado. Si bien intentó, nunca logró ser determinante e incluso perdió una clara chance antes de ser reemplazado a los 76’, justo después de enviar un centro “horrible”.

Si bien el público local aplaudió al chileno al momento de la sustitución, es un hecho que la prensa británica volverá a escribir páginas con duras críticas al jugador mejor pagado del gigante inglés.

“MOU” CRITICA

Tras el partido habló Mourinho. “Fue frustrante. No es el resultado que esperábamos, pero han habido algunas mejorías en nuestro desempeño y, en un grupo tan complejo como en el que estamos, si no puedes ganar, entonces no pierdas”, se resignó el portugués.

“Creo que fuimos el equipo que intentó más y que tuvo problablemente las mejores chances para ganar, pero acepto el resultado como justo”, complementó.

Luego dio paso a las críticas contra sus dirigidos. “Tratamos de jugar en posiciones cruciales para crear daño, pero no tenemos la calidad técnica para construir desde atrás”, apuntó.

Y acto seguido fue el turno de Alexis y sus compañeros de ofensiva Marcus Rashford y Romelo Lukaku. “Sabíamos que no íbamos a crear 20 oportunidades porque somos conscientes que nuestros atacantes no están en su mejor momento de confianza y nivel de rendimiento individual…”. Un claro mensaje que apunta especialmente al chileno, quien no logra consolidarse con la camiseta del United.

“JUVE” GOLEA

En el otro compromiso del grupo “H”, el argentino Paulo Dybala fue la gran figura de Juventus en la goleada por 3-0 sobre el campeón suizo Young Boys en Turín.

Sin el suspendido Cristiano Ronaldo, el delantero argentino se inscribió con las tres dianas (5’, 33’ y 69’) ante un cuadro helvético que terminó con diez por expulsión de Mohamed Aly Camara (78’).

EL CITY GANA

Por el grupo “F”, Manchester City (sin el lesionado Claudio Bravo) lució su buen juego para derribar como visita 2-1 al Hoffenheim de Alemania, que comenzó ganando gracias a un tanto de Ishak Belfodil antes del minuto de juego (45”).

Igualó Sergio “Kun” Agüero (8’) y la victoria inglesa llegó casi sobre el final a través de David Silva (87’) para otorgar los primeros puntos al equipo de Josep Guardiola, que había debutado con una derrota como local frente al Olympique Lyon (1-2).

REAL MADRID CAE

CSKA Moscú dio la gran sorpresa al vencer de local por 1-0 a Real Madrid, actual tricampeón de la Champions.

El gol llegó a poco de iniciadas las acciones, exactamente a los 64 segundos, cuando Nikola Vlasic batió a Keylor Navas. Fue el segundo tanto más rápido que reciben los “merengues” en su historia en la Champions, después del que le marcó el holandés Roy Makaay en 2006 por Bayern Munich.

El resultado dejó en aprieto al técnico de los madridistas, Julen Lopetegui, quien afronta su primera crisis desde que asumió el cargo, pues Real Madrid acumula tres partidos sin anotar.

En el desenlace, CSKA temió lo peor, pues se jugaron ocho minutos de tiempo agregado y el arquero Igor Akinfeev fue expulsado. No obstante, los rusos lograron resistir en desventaja numérica para lograr una histórica victoria.

CASTILLO Y VIDAL

Nicolás Castillo fue suplente ayer en el triunfo de su equipo, Benfica de Portugal, como visita sobre el AEK Atenas por 3-2.

El ariete nacional, quien está retornando de una larga inactividad por lesión, se mantuvo como alternativa durante todo el encuentro.

Hoy será el turno de Arturo Vidal, quien podría agarrar camiseta de titular en la visita de Barcelona al Tottenham de Inglaterra (16 horas de nuestro país). Consignar que el “Barça” partió goleando por 4-0 como local al PSV Eindhoven de Holanda.

RESULTADOS

Así comenzó ayer la segunda fecha de la Champions:

Grupo “E”

AEK Atenas 2 – Benfica 3.

Bayern Munich 1 – Ajax 1.

Posiciones: Ajax (Holanda) y Bayern Munich (Alemania) 4 puntos; Benfica (Portugal) 3; AEK Atenas (Grecia) 0.

Grupo “F”

Hoffenheim 1 – Manchester City 2.

Olympique Lyon 2 – Shakhtar 2.

Posiciones: Olympique Lyon (Francia) 4 puntos; Manchester City (Inglaterra) 3; Shakhtar Donetsk (Ucrania) 2; Hoffenheim (Alemania) 1.

Grupo “G”

CSKA Moscú 1 – Real Madrid 0.

Roma 5 – Viktoria Plzen 0.

Posiciones: CSKA Moscú (Rusia) 4 puntos; Roma (Italia) y Real Madrid (España) 3; Viktoria Plzen (Rep. Checa) 1.

Grupo “H”

Juventus 3 – Young Boys 0.

Manchester United 0 – Valencia 0.

Posiciones: Juventus (Italia) 6 puntos; Manchester United (Inglaterra) 4; Valencia (España) 1; Young Boys (Suiza) 0.

PROGRAMACION

Con los siguientes encuentros se completará hoy la segunda fecha grupal (horarios de Chile):

Grupo “A”

16,00: Atlético Madrid – Brujas (Bélgica).

16,00: Borussia Dortmund – Mónaco.

Grupo “B”

16,00: PSV Eindhoven (Holanda) – Inter de Milán.

16,00 Tottenham – Barcelona (Arturo Vidal).

Grupo “C”

13,55: París Saint Germain – Estrella Roja (Serbia).

16,00: Nápoles – Liverpool.

Grupo “D”

13,55: Lokomotiv Moscú – Schalke (Alemania).

16,00: Porto – Galatasaray (Turquía).