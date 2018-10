Mourinho revela por qué Alexis no jugó en derrota del United ante la “Juve”

Manchester United no levanta cabeza. Ayer perdió 0-1 como local en Old Trafford ante la Juventus por la tercera fecha de la Champions League 2018-2019 y los cuestionamientos hacia su DT José Mourinho parecen lejos de terminar.

Claro que ayer el polémico entrenador dejó de lado su habitual soberbia y adoptó una actitud más humilde ante la adversidad, optando por explicar algunas situaciones, como por ejemplo la ausencia de Alexis Sánchez, quien no fue citado para el choque contra el “gigante” italiano.

En el aire estaba el rumor de una lesión sufrida por el tocopillano, pero las últimas “diferencias” entre el delantero chileno y el DT no permitían confirmar esa posibilidad, menos con “Mou” jugando a los misterios en la previa. Así las cosas, no se podía descartar una ausencia por decisión técnica debido al bajo rendimiento de Alexis en los últimos compromisos.

LESIONADOS

Pero en la conferencia de prensa post derrota el técnico portugués aclaró todo, justificando de paso la derrota por la cantidad de lesionados que tiene el plantel de Manchester United, siempre en su estilo, con un tinte de ironía. “Lo bueno es que todas las lesiones las sufrieron en sus selecciones… Es verdad, todas. (Marouane) Fellaini en su selección, (Jesse) Lingard en su selección, (Alexis) Sánchez en su selección”, comentó Mourinho.

El estratega luso también mencionó al seleccionado nacional para justificar las pocas opciones que tenía en el banco de suplentes, lo que lo llevó a no realizar cambios ante los italianos. “Alexis estaba en las tribunas, Lingard en las tribunas, Fellaini no sé dónde estaba, supongo que en su casa… Son grandes futbolistas que pueden dar soluciones diversas, pero no pudieron jugar. En la banca tenía a un chico de 18 años que nunca había jugado…”, graficó el DT.

LA DERROTA

En la cancha, Juventus, liderada por Cristiano Ronaldo, se impuso con gol del argentino Paulo Dybala (17’), quien tras un rebote luego de un centro de CR7 disparó en la boca del arco para abrir el marcador.

La victoria italiana fue merecida. De hecho, el portero David de Gea evitó una diferencia mayor al tapar remates de Cristiano (38’ y 51’) y Blaise Matuidi (39’), además de un palo que impidió el gol de Paul Pogba (75’). Para el local lo más cercano fue un remate del belga Romelu Lukaku (83’).

Finalizada la primera rueda del grupo “H”, Juventus lidera con canasta completa (tres victorias) mientras que el United lo escolta con un triunfo y un empate a su haber.

MADRID GANA

Por la zona “G”, Real Madrid se reencontró con el triunfo luego de cinco partidos sin celebrar (entre Champions y Liga Española) al derrotar por 2-1 a Viktoria Plzen de República Checa en el “Santiago Bernabeu”.

Los goles del francés Karim Benzema (11’) y Marcelo (55’) le dieron la victoria al cuadro que dirige el cuestionado Julen Lopetegui, quien de momento parece “salvarse”, a las puertas del derby español que jugarán este domingo en el Camp Nou contra Barcelona.

El descuento checo fue de Patrik Hrosovsky (78′) y diez minutos después Real Madrid quedó con diez por lesión de Marcelo, cuando los “merengues” ya no tenían cambios disponibles.

En otro partido de ayer, Benfica cayó en la agonía 0-1 en Holanda frente al Ajax. No fue citado Nicolás Castillo en el cuadro portugués.

Por su parte, Manchester City, sin el lesionado Claudio Bravo, goleó en Ucrania 3-0 al Shakhtar Donetsk.

¿VIDAL TITULAR?

Hoy será el turno de Barcelona, que por el grupo “B” recibirá al Inter de Milán a partir de las 16 horas (de Chile).

La gran incógnita es saber si Arturo Vidal por fin tendrá un espacio entre los titulares. El volante chileno sólo acumula 176 minutos en nueve partidos con la camiseta blaugrana y el fin de semana pasado no salió de la banca.

A priori, la fractura de Lionel Messi (radio del brazo derecho) podría cambiar los planes del técnico Ernesto Valverde. Sin su máxima figura, el entrenador busca alternativas y según el diario L’Esportiu la titularidad del “Rey Arturo” es una opción válida.

“En la mayoría de las combinaciones posibles destaca el nombre de Arturo Vidal, quien podría estar a las puertas de su gran oportunidad”, especuló ayer el periódico regional, acotando que el chileno podría integrar el cuadrado de mediocampo con Sergio Busquets, Iván Rakitic y Arthur. Claro que también el diario catalán deja un espacio para Sergi Roberto en lugar del chileno, mientras para los portales catalanes de Sport y Mundo Deportivo, la posibilidad de contar con Vidal desde el primer minuto no parece una utopía.

RESULTADOS

La tercera fecha grupal de la Champions comenzó ayer con los siguientes resultados:

Grupo “E”

AEK Atenas 0 – Bayern Munich 2.

Ajax 1 – Benfica 0.

Posiciones: Ajax (Holanda) y Bayern Munich (Alemania) 7 puntos; Benfica (Portugal) 3; AEK Atenas (Grecia) 0.

Grupo “F”

Hoffenheim 3 – Lyon 3.

Shakhtar 0 – Manchester City 3.

Posiciones: Manchester City (Inglaterra) 6 puntos; Olympique Lyon (Francia) 5; Hoffenheim (Alemania) y Shakhtar Donetsk (Ucrania) 2.

Grupo “G”

Real Madrid 2 – Plzen 1.

Roma 3 – CSKA 0.

Posiciones: Roma (Italia) y Real Madrid (España) 6 puntos; CSKA Moscú (Rusia) 4; Viktoria Plzen (Rep. Checa) 1.

Grupo “H”

Young Boys 1 – Valencia 1.

Manchester United 0 – Juventus 1.

Posiciones: Juventus (Italia) 9 puntos; Manchester United (Inglaterra) 4; Valencia (España) 2; Young Boys (Suiza) 1.

PROGRAMACION

Hoy finalizará la tercera fecha con los siguientes compromisos (horarios de Chile):

Grupo “A”

13,55: Brujas – Mónaco.

16,00: Dortmund – Atlético Madrid.

Posiciones: Borussia Dortmund (Alemania) y Atlético Madrid (España) 6 puntos; Brujas (Bélgica) y Mónaco (Francia) 0.

Grupo “B”

13,55: PSV – Tottenham.

16,00: Barcelona (Arturo Vidal) – Inter de Milán.

Posiciones: Barcelona (España) e Inter de Milán (Italia) 6 puntos; Tottenham (Inglaterra) y PSV Eindhoven (Holanda) 0.

Grupo “C”

16,00: Liverpool – Estrella Roja.

16,00: PSG – Nápoles.

Posiciones: Nápoles (Italia) 4 puntos; París Saint Germain (Francia) y Liverpool (Inglaterra) 3; Estrella Roja (Serbia) 1.

Grupo “D”

16,00: Galatasaray – Schalke.

16,00: Lokomotiv – Porto.

Posiciones: Porto (Portugal) y Schalke (Alemania) 4 puntos; Galatasaray (Turquía) 3; Lokomotiv Moscú (Rusia) 0.