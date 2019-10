“Muchos jugadores están en la Selección porque no tenemos más alternativas…”

Al borde de un papelón estuvo la “Roja” en su segundo amistoso de la “Fecha Fifa” de octubre. Si ya ante Colombia (0-0) había mostrado el sábado un pobrísimo desempeño, ayer casi “se supera”, porque una muy discreta Selección de Guinea hizo ver pésimo al equipo que paró Reinaldo Rueda y sólo la reacción del segundo tiempo impidió la debacle.

Al final fue un triunfo por 3-2 para Chile en un partido en que el rival llegó dos veces al arco de Claudio Bravo y éste, además, evitó el empate en doble instancia cuando el partido finalizaba. Eso a modo de resumen de lo ocurrido ayer en Alicante (España).

Las bajas de Alexis Sánchez y Gary Medel, más Fabián Orellana y Paulo Díaz, desconvocados por acuerdos previos con sus respectivos clubes, dieron paso a una formación inédita, especialmente en ofensiva, con pocas luces y más dudas que certezas.

LOS GOLES

Ibrahima Sory Conté (38’) adelantó a los africanos en un primer tiempo que tuvo a Chile inoperante, incapaz de generar daño en el arco rival.

En la segunda fracción Rueda movió la banca y llegaron los goles a través de Jean Meneses (64’), Felipe Mora (70’) y Arturo Vidal (74’, penal).

Pero cuando bajaban algunos “oles” de los apenas 500 espectadores que llegaron al estadio “José Rico Pérez” de Alicante, Guinea sorprendió con el descuento de Ibrahima Camara (80’).

Y el cuadro africano agarró confianza al punto de meter a la “Roja” en su área. De hecho, sólo la jerarquía de Bravo (quien nada tuvo que hacer en los goles de Guinea) evitó el empate en dos ocasiones cuando el partido finalizaba.

Chile formó ayer con Claudio Bravo, Mauricio Isla (46’ Oscar Opazo), Guillermo Maripán, Francisco Sierralta, Alfonso Parot (46’ Miiko Albornoz); Erick Pulgar (65’ Sebastián Vegas); Arturo Vidal, César Pinares (75’ Claudio Baeza); Christian Bravo, (65’ Esteban Pavez), Felipe Mora y Jean Meneses (65’ Diego Rubio).

CRITICAS A RUEDA

Tras el pitazo final, las redes sociales se inundaron de críticas contra Reinaldo Rueda, quien en conferencia no dudó en defender su trabajo.

“Fui claro desde el primer día que no iba a ser fácil y ustedes ven que se han ido quedando en el camino hombres importantes de un equipo que venía muy automatizado hace años. Muchos de estos jóvenes no tenían oportunidad de aparecer”, partió comentando.

El entrenador “cafetero” llamó a “asumir nuestro momento y no vivir del recuerdo, saber que es importante respetar la historia, pero que tenemos una nueva generación con sólo algunos referentes que sobreviven… Por ahí va a pasar la construcción del fútbol chileno”.

OTRA GENERACION

Rueda continuó explicando por qué la Selección atraviesa un complicado momento futbolístico. “Venimos de no estar en el Mundial, pero fuimos cuartos en la última Copa América. Este es otro equipo, otra generación que no va a jugar igual, tenemos que estar bien ubicados y valorizar, llenar de confianza a este grupo”.

Agregó que en esta pasada “hubo jugadores que por primera vez tenían la responsabilidad de ser titulares y otros que hace un año no juegan, como Francisco Sierralta (Udinese), o Felipe Mora, quien no es titular en Pumas. Muchos jugadores están en la Selección porque no tenemos más alternativas…”.

“Por eso -insistió Rueda- hay que tener los pies bien puestos sobre la tierra, sobre qué tenemos, qué alternativas y qué proyectamos hacia el futuro en dos años. Por ahí pasa todo, a buen entendedor pocas palabras…”.

Consultado si ha pensado en renunciar a la banca de la “Roja” debido a los constantes cuestionamientos a su labor, el DT colombiano dijo que “en la calle recibo el apoyo de la afición, me piden paciencia, aguante y voy a perseverar. A mí me trajo el fútbol acá, pero si por el fútbol me tengo que ir, me voy tranquilo”.