Muestra Criolla del Parque María Behety se extenderá durante 10 días y contará con 110 puestos

Septiembre para muchos es un momento de descanso, disfrutar en familia y rememorar las tradiciones y cultura nacional. Por lo mismo la cueca, el folclore de cada zona del país e infaltables delicias gastronómicas como las empanadas, anticuchos, terremotos, choripanes, carnes, ensaladas, vino y otras delicias de la cocina chilena, aparecen más que nunca en las vitrinas de los locales.

Los panoramas de entretención en este mes se multiplican y la región más austral del país, a pesar de su aislamiento, también celebra la chilenidad a su manera ofreciendo diversas actividades. Entre las oportunidades de celebración que nunca faltan se encuentra la Muestra Criolla del Parque María Behety, la cual es organizada por la Municipalidad de Punta Arenas.

Este año, la popular actividad dejará su huella en las celebraciones de las Fiestas Patrias, ya que no cederá ante el cansancio y entregará a la comunidad 10 días de festejo, con 110 puestos que ofrecerán diversos productos gastronómicos nacionales y regionales, artesanías y juegos tradicionales. De igual forma se presentarán variados artistas y espectáculos para todas las edades. El ingreso es gratuito y el horario de atención es de 12 a 21,30 horas. La realización del siempre esperado espacio se iniciará este viernes y se mantendrá hasta el domingo 23 de septiembre.

Según indicó el alcalde de la ciudad, Claudio Radonich, no se permite el ingreso, consumo y venta de alcohol dentro del Parque María Behety, enfatizando que este espacio es una actividad familiar. Debido a la cantidad de días, precisó que se ha desplegado un plan de seguridad especial en coordinación con Carabineros de Chile, para que no haya ningún inconveniente.

Respecto a la acumulación de basura, el jefe comunal indicó que en el Parque María Behety se instalarán tres bateas extras para que los asistentes depositen sus desechos. Estos serán retirados y renovadas según programación o a medida que se vayan llenando. Este plan de limpieza también incluye al Parque Chabunco, en donde se situarán dos bateas más; San Juan, con una batea extra; y Agua Fresca con dos receptáculos para los residuos.

El edil también aseguró que el retiro de basura domiciliaria también será llevado a cabo, por lo que pidió a la comunidad a estar atentos y dejar bien puestos los recipientes con residuos.

Con respecto a las condiciones meteorológicas, según indica en su página web de la Dirección Meteorológica de Chile, el viernes 14 de septiembre la temperatura mínima será de 5 grados centígrados, mientras que la máxima de 9 grados centígrados. Gran parte del día estará nublado, con vientos esporádicos que no superarán los 60 kilómetros por hora. Al día siguiente la temperatura mínima será de 2 grados centígrados y la máxima de 6 grados centígrados, nublado, con chubascos débiles y viento de no más de 60 kilómetros por hora. El domingo 16, el mínimo será de 0 grados centígrados y el máximo de 7 grados centígrados y nubosidad parcial. El lunes 17 comenzará el mal clima, ya que se pronostica una temperatura mínima de 1 grado centígrado y máxima de 5 grados centígrados, chubascos y viento que no pasarán los 40 kilómetros por hora.