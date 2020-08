Nacional de motocross ayudó al despegue del motociclismo

En 1998, aprovechando el buen impulso que venía experimentando el motociclismo de nuestra región, la Asociación de Motocross de Punta Arenas solicitó ser sede para la realización del Campeonato Nacional de Motocross en nuestra ciudad.

Es así como el 8, 9 y 10 de enero de ese año el recién creado circuito “Ricardo Navarro”, que se ubica en el Barrio Industrial, recibió a los mejores exponentes nacionales de las motos para la época, en un desafío gigante para los entusiastas dirigentes.

Su organización no fue nada de fácil, considerando que una de las mayores dificultades era la distancia que nos separaba del norte del país y la mala conectividad que se tenía en esos años.

Pero los directivos locales, encabezados por el presidente de la Asociación, Palle Nielsen, lograron sacar adelante un gran evento deportivo que fue reconocido posteriormente por todas las autoridades de la Federación de Motociclismo de Chile como también por parte de los propios pilotos visitantes, que en una cantidad cercana a los cuarenta llegaron a nuestra ciudad.

Una muestra de ello fue que las motos debieron ser trasladadas vía marítima desde Valparaíso a través de un barco portacontenedores y algunos corredores viajaron a nuestra región por tierra, considerando el alto costo que tenían en esos años los pasajes aéreos.

REMODELACION

Además, los dirigente de Asociación debieron prácticamente reconstruir completamente el motódromo, efectuando trabajos y cambios importantes en el trazado de la pista y también en las instalaciones anexas al circuito, como casetas para el control de la competencia y para los medios de comunicación e incluso se construyó un quincho para la alimentación de las delegaciones, dirigentes, comisiones y público en general, que en gran cantidad asistió a los tres días de competencia.

El costo total del campeonato fue de aproximadamente cuatro millones de pesos de la época, que se financió en gran parte con la venta de entradas que tenían un costo de mil pesos por el abono para los tres días y de trescientos pesos para la entrada diaria.

El evento fue todo un acontecimiento, logrando reunir a figuras de la talla de Williams Whittle, de madre magallánica, quien con 21 años era una de las grandes figuras que tenía el motocross nacional, además llegaron otros destacados pilotos como Rodrigo Salas, Jorge Diez, Mauricio Gárate, Heriberto Gárate, Claudio Barillas, Claudio Inostroza, Ricardo Olivares y Vicenzo Cascino.

También se contó con la presencia de Francisco “Chaleco” López quien, con sólo 12 años, ya comenzaba a destacar a nivel nacional, siendo campeón durante tres años consecutivos desde 1985 al 1988 en la serie 85 c.c. y justamente desde el ‘88 empezó a correr en la categoría mayor de 125 c.c., siendo hasta la fecha el piloto más joven en participar en dicha serie.

A ellos se agregaron grandes cartas regionales como Pablo Paredes, quien el año anterior había conquistado el título nacional en la categoría Junior 75 c.c., Milenko Buljan, Juan Carlos Hernández, Adrián Melián, Fernando Gómez y Raúl Luksic.

AUTORIDADES

Como autoridades del campeonato figuraban Alfredo Borguenson Troncoso como director general; Kurt Horta, veedor de la Federación; Nelson Díaz Soto, comisario deportivo; Palle Nielsen, juez de partida y llegada; Andrés Nielsen en el planillaje, Sergio Gjuranovic en el cronometraje, Hugo Melián en parque cerrado y Luis Alarcón como encargado de los banderilleros, entre otros.

Participaron las categorías de 85 c.c. de cilindrada, destinada para niños y jóvenes de 8 a 13 y de 14 a 16 años; Juniors de 125 c.c., Seniors de 125 y 250 c.c. y Expertos 125 c.c., todas con motores de dos tiempos, disputándose seis mangas, dos por días, de 15, 25 y 30 minutos más dos vueltas, dependiendo de la categoría.

El día de la inauguración, viernes 8 de enero de 1988, el público respondió de gran forma, siendo el dirigente Iván Buljan, padre de Milenko, quien tuvo a su cargo el discurso de bienvenida a las delegaciones y posteriormente Pablo Paredes junto al piloto viñamarino Jorge Diez izaron el pabellón nacional.

Durante los tres días se vivió un espectáculo de gran nivel, novedoso para la mayoría de los aficionados pudieron disfrutar del andar de los mejores exponentes que tenía el motocross nacional en la época, mostrando todas sus condiciones en una pista que estuvo a la altura del evento.

BULJAN CAMPEON

En cuanto a lo deportivo, lo más destacado en el plano regional fue la actuación del juvenil Milenko Buljan, quien se coronó campeón de Chile en la categoría Juniors 125 c.c., imponiéndose en las seis mangas disputadas a Rodrigo Yáñez de Puente Alto, quien había alcanzado el título el año anterior.

En esta misma categoría, Fernando Gómez, hermano menor de “Tincho”, alcanzó un meritorio quinto lugar considerando que no tenía una gran experiencia en este tipo de competencias.

“La Prensa Austral” resaltaba que “Milenko Buljan fue el indiscutido ganador, imponiéndose en las seis mangas y en ningún momento su posición fue amagada. Siempre tomó la delantera y pese a los esfuerzos de Yáñez por conservar su reinado, éste nada pudo hacer ante la calidad del corredor puntarenense quien fue la revelación del campeonato, pese que comenzó a practicar con su moto sólo 40 días antes del torneo”.

En sus primeras palabras luego del título obtenido destacaba el campeón que “es una gran alegría el poder haber entregado a mi región un título de campeón. Soy el primer piloto de la categoría que gana las seis mangas por lo cual estoy contento. Quiero dedicarle la victoria a Punta Arenas y mis agradecimientos a más de cien personas que me ayudaron de una u otra manera”.

PAREDES TERCERO

Por su parte, Pablo Paredes alcanzó un gran tercer lugar en la categoría para Expertos 125 c.c., considerando que fueron sus comienzos como piloto experto y que bien pudo ser un segundo puesto pero en la primera batería sufrió una caída que le restó posibilidades, a pesar que en la manga de cierre peleó hasta el final el puesto con Rodrigo Salas, sumando 54 puntos cada uno.

Juan Carlos Hernández alcanzó la sexta ubicación con 37 unidades. El ganador de la categoría fue el experimentado Williams Whittle con 87, no alcanzando el primer lugar en una sola batería.

Paredes destacaba luego de finalizada su participación que “lamento el bajón que tuve en la primera manga que finalmente me impidió aspirar al segundo lugar. Allí logré solamente un séptimo puesto porque me caí y la moral se me vino también al suelo. Afortunadamente todo salió bien al final”.

“Pienso que a nosotros nos está faltando mayor roce y experiencia porque hemos demostrado que estamos en condiciones de poder actuar de igual a igual con los mejores exponentes que actualmente tiene el país”, lo que posteriormente ratificó con innumerables títulos nacionales e internacionales obtenidos a lo largo de su extensa carrera deportiva.

También destacó la victoria del curicano Francisco “Chaleco” López en la serie de 85 c.c., quien superó al representante de Las Condes, Felipe Marín que terminó segundo, seguido del magallánico Raúl Luksic.

Fue un gran campeonato, recordado aún por los más veteranos del motociclismo regional, con una muy buena organización, buena participación de corredores llegados del norte del país y un buen nivel competitivo lo que sirvió como un gran impulso para el desarrollo de la disciplina hasta nuestros días.