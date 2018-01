Nada claro en Colo Colo

Tras pasar las fiestas de fin de año en Puerto Montt, Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, regresó ayer a Santiago y sostuvo un breve diálogo con la prensa.

De partida, adelantó que deberá juntarse con el técnico albo Pablo Guede para “evaluar alternativas” en materia de fichajes, tras la fallida negociación con Lucas Barrios, cuyo caso “está totalmente cerrado”, aseguró el mandamás de Colo Colo al ser consultado por los rumores que surgieron el pasado miércoles sobre una posible reactivación de los contactos.

SIN NOMBRES

Lo cierto es que, salvo el arribo del portero seleccionado nacional Brayan Cortés desde Iquique, B&N no tiene certeza respecto a otros refuerzos, ni siquiera con el caso del volante de contención Carlos Carmona, a quien Atlanta de la MLS estadounidense pretende retener a toda costa.

“Estamos trabajando. Cuando tengamos algo claro lo vamos a hacer saber. Conversaremos con nuestro técnico para evaluar todas las alternativas”, apuntó Mosa.

Mientras tanto, la pretemporada alba arrancará este lunes 8 sólo con los jugadores de proyección y los suplentes que sumaron menor cantidad de minutos en el cierre del pasado torneo Transición. Los estelares se incorporarán a las prácticas a mediados de mes.

¿SALAZAR SE VA?

En otro plano, el arquero suplente Alvaro Salazar sabe que tiene pocas oportunidades de sumar minutos en el cuadro albo ante el arribo de Cortés y la titularidad del argentino Agustín Orión.

“Hasta el momento no tengo nada concreto, ni del interés de Huachipato, ni de Colo Colo. Estoy esperando poder solucionar mi tema lo antes posible y enfocado en que el lunes vuelvo a entrenar acá, es lo único que tengo claro”, comentó el joven meta surgido en la cantera alba.

Salazar está en la mira “acerera”, pero también lo pretenden Rangers y Everton. “No descarto nada. Para mí el poder salir y tener la opción de competir y sumar minutos me seduce bastante. Pero no existiendo nada concreto sobre la mesa, no puedo descartar el quedarme en Colo Colo y pelear una opción”, comentó.

PARAGUAYO

En otro plano, trascendió ayer que el currículo del atacante paraguayo Pablo Zeballos, quien milita en Sol de América, habría llegado a las manos de la dirigencia de B&N.

“Es un hijo mimado de la casa, formado en la cantera de nuestro club y no le pondremos ninguna traba si quiere salir”, comentó al respecto Nelson Figueredo, presidente del club “guaraní”.

Relacionado