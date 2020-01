Nadal: “Pongo las manos al fuego por Jarry”

Rafael Nadal le brindó su respaldo incondicional a Nicolás Jarry, asegurando que no se dopó intencionadamente. ““Soy sincero, no tengo toda la información para opinar, pero de lo que estoy cien por cien seguro es que Nicolás no se ha dopado en ningún caso por voluntad propia. Pongo las manos al fuego. Conozco tanto a él como a su familia y sé qué clase de personas son”, afirmó ayer el número uno del tenis mundial tras su victoria en octavos de final del Abierto de Australia sobre el local Nick Kyrios.

Jarry fue suspendido provisionalmente por la ITF a principios de este mes tras dar positivo por dos sustancias prohibidas para la práctica profesional del tenis y se encuentra a la espera de conocer el alcance definitivo del castigo.

“A veces puedes tener mala suerte. Según sé, las vitaminas que consumió estaban contaminadas. Con lo que ha acontecido en los últimos años, la regla dice que es de exclusiva responsabilidad del jugador lo que se ingiere. La regla es así… Nosotros vamos a restaurantes y cualquier persona te puede dejar en una situación de desprotección”, explicó el tenista español.

“Lo que puedo decir es que, a pesar de su sanción, quiero animarle de manera enérgica a que no se quede muy tocado, porque nosotros creemos en él”, concluyó Nadal, hablando a nombre de sus compañeros en el circuito mundial.

TRIUNFO

Nadal avanzó a los cuartos de final del Abierto de Australia, tras superar a Kyrgios (26º), por 6-3, 3-6, 7-6 (6) y 7-6 (4) en tres horas y 42 minutos.

El número uno del mundo no se dejó intimidar ante el público dueño de casa y un rival que saltó a la pista Rod Laver Arena con la camiseta de Los Angeles Lakers y el dorsal ocho en homenaje a Kobe Bryant, el retirado astro del baloncesto mundial que falleció el pasado domingo junto a otras ocho personas, incluida su pequeña hija Gianna, en un accidente de helicóptero.

Nadal chocará en la ronda de los ocho mejores con el austríaco Dominic Thiem (5º), quien derrotó al francés Gael Monfils (10º) por 6-2, 6-4 y 6-4.

RESULTADOS

En otros resultados de “octavos”, el alemán Alexander Zverev (7º) eliminó al ruso Andrei Rublev (16°) con un triple 6-4 y enfrentará ahora al suizo Stan Wawrinka (15°), quien despachó al ruso Daniil Medvedev (4º) por 6-2, 2-6, 4-6, 7-6 (2) y 6-2.

Los cuartos de final comenzaban la madrugada de hoy (hora chilena) con los siguientes partidos:

Roger Federer (3º, Suiza) – Tennys Sandgren (100º, Estados Unidos).

Novak Djokovic (2º, Serbia) – Milos Raonic (35º, Canadá).