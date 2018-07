Nicolás Jarry logra su primer triunfo en un Grand Slam

Nicolás Jarry (66° del ranking ATP) marcó un nuevo hito en su carrera ya que ayer consiguió su primer triunfo en un torneo Grand Slam, al vencer en primera ronda de Wimbledon al serbio Filip Krajinovic (30°) por parciales de 6-3, 3-6, 7-6 (5) y 6-4.

Jarry tuvo un desempeño muy sólido en el césped inglés desde el inicio, de hecho en la primera manga quebró rápidamente el servicio del europeo en el cuarto juego, lo que le valió para quedarse con la manga 6-3.

Posteriormente, tras perder el segundo parcial por idéntico 3-6, vivió el set más complejo de la tarde, ya que tuvo que enfrentarse a la mejor versión de Krajinovic, quien con mucha solvencia quebró al chileno en el fatídico séptimo game. No obstante, Jarry devolvió en seguida el rompimiento y estiró la manga al “tie break”, en la que se impuso por 7-5.

En el cuarto set, Jarry mostró toda su jerarquía y reponiéndose a varios puntos de quiebre en contra terminó llevándose la manga por 6-4 y el partido en dos horas y 37 minutos.

Nicolás Jarry, además, rompió con una sequía de siete años de triunfos en Wimbledon, el último chileno en ganar en este torneo, había sido Fernando González, quien batió a Alexandr Dolgopolov en el año 2011.

En la próxima ronda, “La Torre” deberá enfrentar al estadounidense Mackenzie McDonald (103°) que venció al lituano Ricardas Berankis (96°), duelo que de ganarlo, podría llevarlo a enfrentar a Marin Cilic (5°) en tercera fase.

REACCION

“Ganar aquí significa un poco más porque es el torneo que más me gusta. Vine un par de veces con mi abuelo cuando tenía 10 y 11 años, en 2005 y 2006”, dijo Nicolás Jarry.

“Mi abuelo jugó al tenis, llegó a ser top 15 y es uno de los fundadores de la ATP, por eso yo tenía pase para ir a camarines. Incluso tengo un libro de Wimbledon con millones de autógrafos de los más grandes. Cuando juego me acuerdo de todos esos momentos, cuando soñaba con estar aquí”, indicó.

“Mi juego creo que se puede adaptar bien pero necesito más tiempo. Independientemente de si me va bien o va mal, lo voy a pasar siempre bien en esta superficie. Haber crecido en arcilla me ayudó a formarme, si me hubiera criado aquí, luego pasar a arcilla sería más difícil”, agregó en referencia a su juego en pasto.

DERROTA DE GARIN

En tanto, Christian Garín (167° del ranking ATP) cayó ante el francés Adrian Mannarino (26°) por 6-3, 1-6, 7-6 (5) y 6-2 y se despidió en la primera ronda de Wimbledon, luego de haber ganado tres partidos en las clasificaciones del torneo.

En la primera manga, si bien no tuvo grandes fallos, cedió su servició en un momento clave. El sexto fue el game fatídico para el chileno, quien no pudo recuperarse del quiebre y terminó cayendo en la primera manga.

Desde ahí vinieron los mejores momentos de Garín, quien ayudado por un bajón del francés, se quedó rápidamente con la segunda manga por 6-1 y llegó a instancias finales del tercer parcial, con muchas opciones de llevárselo, quedando en el décimo primer juego 6-5 arriba y con el saque para ganar el set.

No obstante, esos mejores momentos, se esfumarían con lo que vendría a continuación, porque en el duodécimo juego, no fue capaz de llevarse aquella manga y terminó cediéndola en el “tie break”, cayendo también en la cuarta y definitiva por 6-4, terminando así el encuentro.