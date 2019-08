“No debe ser capitán nunca más…”

Consumado el retorno de Claudio Bravo a la “Roja” surgen las dudas en torno a quién será el capitán ante Argentina y Honduras.

Recordemos que Gary Medel no fue considerado para priorizar su adaptación al Bologna, que será su nuevo club.

El anterior dueño de la jineta fue precisamente Bravo y probablemente la recupera en esta pasada, pero también hay otro candidato que se ha mantenido en la Selección de manera constante, sin “lagunas”: Charles Aránguiz.

En medio de la incógnita habló ayer con el CDF el histórico líder de la “Roja” en el Mundial de 1962 y del “Ballet Azul”, Sergio Navarro.

El otrora capitán entregó su visión sobre el tema desde la experiencia. “Que Bravo retorne a la Selección es bueno, porque es un gran jugador, pero no puede ser nunca más capitán… Un capitán no hace lo que hizo él… ¿Cómo le va a contar a la señora y a la mamá las cosas que hacen los compañeros?…”, criticó el ex zaguero, hoy de 83 años.

Navarro aludió así al lío por las declaraciones de Carla Pardo, esposa del arquero y quien tras el fracaso rumbo al Mundial de Rusia 2018 filtró temas de indisciplina en la “Roja” con Arturo Vidal como protagonista.

“Como capitán Bravo debió tener los pantalones bien puestos, llamarlos al camarín y enfrentarlos, arreglar las cosas en silencio, sin que salga para fuera y no andar contándole cosas a la señora”, opinó Navarro en medio de un homenaje a Leonel Sánchez, cuyo nombre lleva desde ayer una de las canchas de entrenamiento del Centro Deportivo Azul.

ANECDOTA

“Lo que hizo no tiene nombre, fue una porquería”, aseveró con dureza, para luego revelar una experiencia que le tocó vivir a él en la “U” cuando era capitán: “Voy a cometer una infidencia. Una vez vino Braulio Musso y me dijo que Rubén Marcos se había escapado de la concentración como a las 11 de la noche y volvió a las 6 de la mañana. Al otro día jugábamos con Palestino, llamé a Rubén y me dijo: ‘Ya sé lo que me vas a decir, pero hablemos después del partido…’. Yo acepté, pero resulta que ganamos 3-1 y Rubén hizo 2 goles. Entonces ¿qué le iba a decir?… Al viernes siguiente yo mismo le abrí la puerta para que salga”, finalizó Navarro entre risas.