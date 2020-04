“No es factible que el fútbol chileno termine”

Presidente del Sifup rechaza la eventual opción de cerrar la temporada.

Gamadiel García (foto), presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile (Sifup), tocó ayer varios temas en medio de la crisis económica por la pandemia del coronavirus que está afectando de gran forma a los clubes chilenos, entre ellos Colo Colo y especialmente los de la Segunda División Profesional.

Consultado por la opción de dar por finalizada la temporada 2020, el dirigente fue enfático: “Sería imposible que nuestra actividad terminara. En este momento no es factible…”.

García apunta a la necesidad laboral de los futbolistas, un tema que ya está complicado por la inactividad y que se agravaría si la decisión final es bajar el telón por la pandemia.

COLO COLO

Citó como ejemplo el caso de Colo Colo, cuya gerenciadora Blanco y Negro decidió acogerse a la Ley de Protección al Empleo, desvinculando al plantel y parte de los funcionarios hasta que la crisis sanitaria baje la guardia.

“Los jugadores se fueron desde el 17 de marzo a sus hogares con trabajo, no se fueron de vacaciones. Desde ahí en adelante hay un trabajo convenido entre Colo Colo y sus jugadores. De esa forma se trabajó hasta el día 22 de abril. Cuando los dirigentes dicen que los jugadores llevaban 40 días sin hacer nada es falso. En este caso Colo Colo no podría acogerse a la ley por el artículo 1, porque los jugadores sí han estado trabajando”, apuntó García.

Un caso especial es el del ariete argentino Nicolás Blandi, quien prácticamente no tiene seguro de cesantía porque lleva pocos meses en el país. “Tenemos el problema de Nicolás, no puede contar con el seguro y no sabe si Colo Colo le va a poder pagar su salario. La mayor parte de la Segunda División tampoco tiene recursos, porque cada fin de temporada cobran su seguro de cesantía”, graficó el presidente del Sifup.

CASO LINARES

El representante del gremio de los futbolistas se mostró preocupado por la incierta situación de los jugadores de Linares, último campeón de la Tercera División “A”, cuadro que volvió recientemente al profesionalismo. En el elenco del Maule Sur no ha habido acuerdo para el pago de las remuneraciones. “No solamente nos parece una situación terrible, porque aquí hay un desconocimiento de lo que son las leyes también. El señor Gabriel Artigues hace rato viene haciendo malas gestiones. Cada día nos enteramos de cosas peores de Linares”, expuso García en Radio Futuro sobre el desempeño del gerente de Linares.

“Sabemos también que están tratando de generar ayuda a través de la municipalidad para los jugadores. Hay una persona que está actuando de la peor manera en base a mentiras y que tiene bastante preocupado al plantel profesional de esta institución”, agregó.

AYUDA A “SEGUNDA”

García complementó que “desde que llegamos siempre hemos actuado a favor de esta división. La primera vez que recibieron una ayuda económica por televisión fue porque el Sifup propuso un contrato de transmisión por el canal CDO”.

“La semana anterior subimos un comunicado donde estamos solicitando que los dineros que llegan de Conmebol vayan en directo apoyo a los clubes de la Segunda División Profesional. Ahora ellos también tienen que preocuparse de sus instituciones, no pueden estar esperando que los jugadores resuelvan los problemas que tienen en sus clubes”, finalizó el dirigente.