No hay caso: Garra Blanca interrumpió el partido en La Florida y ANFP decidió suspender la fecha

Tras una reunión que se extendió hasta pasadas las 22 horas de anoche, la ANFP, en decisión conjunta con el Sifup y el Gobierno, determinó suspender los partidos que estaban agendados para este fin de semana en el retorno del fútbol nacional después de más de un mes de suspensión debido al estallido social en nuestro país.

De los dos encuentros que se iban a jugar ayer en el inicio de la 26ª fecha del Campeonato Nacional, sólo uno llegó a su término y el otro fue suspendido en el segundo tiempo debido a una invasión de barrabravas de Colo Colo (fotos) en el estadio de La Florida, donde jugaban La Calera e Iquique.

COMUNICADO

La rectora del balompié chileno publicó anoche un comunicado en su página oficial que argumentó lo siguiente:

“La Asociación Nacional de Fútbol Profesional informa que, tras tener reuniones durante el día con diversas autoridades del país y una comunicación final esta noche (ayer) con el Ministerio del Interior, se nos informó que no hay disponibilidad de contingentes policiales necesarios para garantizar el resguardo del orden y la seguridad pública en los alrededores de los estadios donde se disputarán los partidos de nuestros campeonatos profesionales programados para el presente fin de semana”.

“Por este motivo se suspende el resto de la fecha de la Primera División, la jornada de la Primera ‘B’ y los partidos de las liguillas de Segunda División”.

“El resguardo de todos los actores del fútbol ha sido la prioridad de la ANFP desde el 18 de octubre pasado. No podemos aceptar que la violencia domine al fútbol. Como lo hemos reiterado, nuestro deporte no rivaliza con las demandas sociales ni con el momento que vive el país”.

INCIDENTES

La jornada comenzó en el césped sintético de La Florida, donde el partido entre el “local” La Calera e Iquique se desarrollaba con normalidad (iban 0-0) hasta que un centenar de hinchas de la Garra Blanca que venían del denominado “Arengazo por la dignidad” (efectuado momentos antes en las afueras del Monumental) ingresaron a la fuerza al recinto audino botando una reja y enfrentándose con Carabineros, que disponía en el lugar de apenas una decena de funcionarios.

Siete “garreros” lograron acceder incluso hasta las tribunas y lanzaron proyectiles a la cancha, lo que intimidó a los jugadores -quienes en su mayoría se retiraron a camarines- y también al escaso medio centenar de hinchas caleranos e iquiqueños.

Corría el minuto 67 y el árbitro César Deischler paró el compromiso. Luego los encapuchados fueron retirados de las galerías, pero, a pesar de eso, continuaron lanzando proyectiles desde afuera del recinto. Además prendieron fuego y armaron barricadas en las afueras del estadio, siendo dispersados a los pocos minutos.

De inmediato se reunieron las autoridades dentro de la cancha y el presidente de la ANFP, Sebastián Moreno, confirmó que el encuentro se suspendía. “Desgraciadamente no están las condiciones”, lamentó el dirigente.

GANA COBRESAL

Acto seguido, el encuentro de Cobresal y Unión Española en El Salvador se inició sin problemas y llegó a su término con triunfo para los locales por 3-2, siendo el primer compromiso que se pudo disputar completo desde que se paralizó la actividad.

¿Los goles?: Juan Carlos Gaete (35’), Carlos Muñoz (53’) y Marcelo Cañete (91’) para Cobresal. Carlos Palacios (61’) y Misael Dávila (76’) a favor de los hispanos.

COLO COLO

Durante el resto de la jornada se sucedieron declaraciones de futbolistas de varios clubes que en su mayoría se mostraron partidarios de una nueva suspensión de cara al fin de semana.

En ese sentido llevó la bandera Colo Colo. “Juntos con Coquimbo decidimos no presentarnos al partido… No están las condiciones y lo he dicho miles de veces. Estamos todos de acuerdo con lo social, pero nosotros tenemos que velar por nuestra integridad y la de nuestras familias”, enfatizaba el capitán albo Esteban Paredes.

PRESION DEL SIFUP

Por su parte, el presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), Gamadiel García, lamentó que durante la semana “se nos prometieron medidas de seguridad concretas, con anillos de seguridad, pero el día de hoy (ayer) todos vieron el lamentable espectáculo que se vivió en La Florida”.

“Vamos a informar como corresponde por nuestros canales oficiales, pero el martes próximo vamos a citar a asamblea general extraordinaria de jugadores y vamos a tomar la decisión para lo que viene… Se demostró que estamos superados y que la fuerza policial que tenemos no da abasto”, agregó.

Más tarde, en un comunicado, el Sifup insistió que “el fútbol no puede volver a cualquier precio, siendo una condición infranqueable que se garantice la vida, salud y seguridad de los trabajadores”.

“Los futbolistas pusieron todo de su parte para volver a trabajar, pero, como lo dijimos desde un comienzo, las condiciones actuales de nuestro país no están para retomar normalmente nuestras labores”, apuntó el organismo.