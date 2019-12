“Estoy igual que unas semanas atrás. Sin ninguna novedad, mis deseos son seguir jugando a la pelota esté donde esté, si es Colo Colo, feliz, si no, agradecer al club siempre”.

Las palabras de Jorge Valdivia suenan a incertidumbre respecto a su futuro tras la finalización de su contrato este mes. “Antes se hablaba que dependía de la decisión del entrenador (Mario Salas) y ahora cuando él manifiesta interés para contar conmigo, son los dirigentes… Mi representante tuvo una reunión que duró 15 ó 20 minutos y no se habló mucho de negociación”, comentó algo molesto el “Mago”.

“Marcelo (Espina) repitió el interés que tiene como director deportivo, lo mismo Mario, pero no hay nada más. Ahora me voy de vacaciones sin tener algo concreto sobre la mesa”, se quejó el enganche de 36 años, quien tuvo una prolongada ausencia en la presente campaña por lesiones.

LIBERTADORES

“Quiero dejar claro que me motiva mucho jugar Libertadores y más si es en Colo Colo. Pero hoy no hay negociación, en su minuto la hubo, pero desde el problema del campeonato que se terminó, no hubo negociación, no hubo ofrecimiento de un año, dos años o más ceros o menos ceros”, aclaró Valdivia.

Consultado por el posible retorno de Matías Fernández, el “Mago” enfatizó: “Conociéndolo y sabiendo las complicaciones que ha tenido estos últimos años, donde ha jugado poco, creo que donde mejor se sintió fue en Colo Colo. Siempre he dicho que me encanta jugar con los buenos jugadores y para mí, Matías es un excelente jugador”.

CASO PAREDES

En otro plano, trascendió que está todo prácticamente listo para que Esteban Paredes renueve el vínculo por una temporada con Colo Colo, mientras surgen algunas cartas para la ofensiva como los argentinos Diego Churín (Cerro Porteño) y Tobías Figueroa (Antofagasta).

Por otro lado, ayer se confirmaron los nombres de los juveniles albos que pasarán a integrar el primer equipo: Julio Fierro, Vicente Pizarro, Luciano Arriagada, Alexander Oroz y Joan Cruz.