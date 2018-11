“No importa si me siento respaldado o no…”

Colo Colo continúa preparándose para el partido de este domingo ante Palestino (20,30 horas). Los albos, debido al castigo que pesa sobre el estadio Monumental por los bengalazos en el último superclásico, volverán a jugar sin público para cumplir su segundo y último compromiso a puertas cerradas, de acuerdo a la sanción estipulada por el Tribunal de Disciplina de la ANFP.

“No han sido semanas de tranquilidad, especialmente por los puntos que hemos perdido. Fueron partidos en los que pudimos quedarnos con el triunfo, ante O’Higgins, Unión (Española) y el mismo Audax en La Florida, donde nos terminaron empatando en el último minuto. Eso claramente preocupa. Pero aun así creo han sido semanas de buen trabajo, a pesar de los resultados”, comentó ayer el técnico albo Héctor Tapia.

El cuadro popular acumula una mala racha de nueve partidos sin triunfos entre Torneo Nacional y Copa Libertadores (seis derrotas y tres empates).

EL OBJETIVO

Sin posibilidades de acceder a la próxima Copa Libertadores y menos aún alcanzar el título, Colo Colo se enfoca en un objetivo secundario.

“Hemos podido recuperar jugadores que son importantes. También hemos tenido bajas importantes. Creo que la convicción y la respuesta de los jugadores es la que se espera para salir de este momento. Estamos todos con la misión de terminar estos tres partidos y cerrar el año con Colo Colo clasificado a la Copa Sudamericana, para poder regalarle una alegría a nuestra gente”, apuntó el entrenador.

Para ello, los albos necesitan finalizar como mínimo en la séptima posición. Hoy están sextos junto a Huachipato (39 puntos), pero “respiran” muy cerca el octavo Unión Española (38) y el noveno O’Higgins (35).

CONTINUIDAD

Tapia termina su contrato en diciembre próximo y la prensa nacional ya especula que el vínculo no será renovado. Incluso ayer surgió el nombre del argentino Diego Cocca como su eventual reemplazante.

“Hoy día lo que más me interesa es el entrenamiento, los jugadores y ganar el fin de semana. Me sienta respaldado o no, no va dentro de… Tengo muchas preocupaciones en cuanto al rival del fin de semana, como para más encima preocuparme de si me siento respaldado o no”, gambeteó el técnico.

CARMONA LISTO

En Colo Colo aún no se reponen de la mala noticia que significó el desgarro de Jorge Valdivia, lesión que lo podría marginar hasta tres semanas. La otra cara de la moneda dice Carlos Carmona estaría recuperado (no juega por lesión desde fines de septiembre).

“Jorge (Valdivia) lamentablemente tiene una lesión de la que no alcanzó a recuperarse. Claudio (Baeza) ha intentado durante la semana y no ha hecho entrenamientos normales. Hoy (ayer) es jueves y ya estamos muy cerca del partido”.

“Los casos de Carlos (Carmona) y Esteban (Paredes) son completamente diferentes. Ambos han tenido un entrenamiento dosificado y ya practican de manera casi normal. Igual tenemos que evaluarlos de aquí al domingo, pero lo más probable es que estén a disposición”, explicó Tapia.