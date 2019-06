“No jugamos un gran partido, pero fue táctico”

Reinaldo Rueda expresó su conformidad por la clasificación a cuartos de final, pero también dio lugar a la autocrítica. “Era un partido muy difícil, Ecuador venía con un marcador adverso, pero tuvimos la fortuna de abrir el marcador. Sin embargo, creo que nos faltó inteligencia para controlar la situación de juego. Ecuador indudablemente tiene argumentos y reaccionó muy bien, perdimos el orden y nos faltó control mental para asimilar ese 1-0 a favor”, partió comentando el DT de la “Roja”.

“No era fácil, por la presión, por la intensidad. Quizá no hayamos hecho un gran partido, pero sí fue táctico. Sabíamos que era importante sumar dado el resultado de ayer (jueves) de Uruguay”, agregó.

Rueda espera que el seleccionado nacional suba su nivel en los próximos partidos. “Sabemos que Chile puede dar más. No podemos perder el equilibrio, han sido semanas traumáticas, pero el equipo está con esa mística. La Copa América es el gran desafío para demostrar que la no clasificación al Mundial de Rusia fue un accidente”, apuntó.

ERROR DE ARIAS

El empate parcial de Ecuador llegó tras un error de Gabriel Arias. El arquero se apresuró en salir y terminó cometiendo un claro penal. “Quizás le afectaron los dos días de para que tuvo por un problema muscular (de hecho estuvo en duda). Con Japón tuvo dos situaciones similares que las manejó muy bien. Hoy (ayer) se apresuró un poco en la jugada del penal”, reconoció Rueda.

ANTE URUGUAY

Chile definirá el primer lugar del grupo “C” con Uruguay este lunes. “Tenemos que ver la respuesta de nuestros jugadores en la parte biomédica y bioquitmica. Hay que evitar correr riesgos de lesiones, pero el posicionamiento en la tabla es determinante. Lo importante es consolidar este grupo base que está actuando. Además, enfrente tendremos a la mejor Selección de Sudámerica, entonces, es necesario hacer un partido muy inteligente”, subrayó el DT.

LA LESION DE ALEXIS

En tanto, Alexis Sánchez se mostró satisfecho por la victoria, pero reveló que terminó lesionado, generando inmediata preocupación en el cuerpo técnico. “Me volví a doblar el pie, creo que tengo un esguince, ojalá no sea tan grave… Jugué con un poquito con dolor, me puse unas vendas, tomé una pastilla y salí a la cancha en el segundo tiempo”, contó el tocopillano.

Al respecto, el DT colombiano detalló que “Alexis fue evaluado en el descanso y tanto él como el médico dijeron que podía seguir. Fue importantísimo lo que se brindó en la cancha. Por fortuna no fue el mismo tobillo del 5 de mayo con el Manchester United. Ahora es momento de evaluar cuando se enfríe y esperamos que no sea un daño mayor y pueda seguir con nosotros para el próximo juego”.

REENCANTADO

En otro plano, el delantero valoró su rendimiento con la camiseta de la “Roja” después de una mala temporada en Manchester United. “Cuando juego por mi país me pone muy contento. Es mi sueño jugar al fútbol en todos lados. Venía con problemas de un tobillo desde Inglaterra, problemas internos… Allá no me dieron muchas oportunidades, pero vengo a mi Selección y me reencuentro con el fútbol”, se sinceró Alexis.

HABLA VIDAL

Arturo Vidal también expresó su alegría por el triunfo, pero de inmediato puso tarea en la mesa. “Se logró el objetivo de los tres puntos ante Ecuador. Fue un partido muy duro contra un equipo que se estaba jugando su opción, pero lo sacamos adelante. Ahora tenemos tres días para preparar el partido con Uruguay y nos queremos quedar con el grupo”, enfatizó el “Rey”.

“Ecuador se jugó todo por el todo y por eso nos costó tanto, pero lo sacamos adelante gracias a la madurez del equipo”, complementó.

“BOLILLO” MOLESTO

En la otra vereda, el técnico de Ecuador, Hernán “Bolillo” Gómez, ofreció una corta e inusual conferencia de prensa, pues no aceptó preguntas. “Pido disculpas, no tengo mucho que hablar. Fue un partido parejo en opciones de gol, nos hacen dos en jugada quieta y saques de banda… Increíble e inaceptable. Discúlpenme, pero prefiero no hablar por el estado en que estoy…”, comentó.