“No se valora que llevamos 10 puntos de ventaja”

Universidad Católica continúa su preparación en San Carlos de Apoquindo con miras al clásico de este domingo contra Universidad de Chile en el estadio Nacional (16 horas, de Magallanes) por la 19ª fecha.

El sólido líder del Campeonato Nacional, con una amplia ventaja de 10 puntos en la tabla respecto a su más cercano perseguidor, Colo Colo, será visitante ante un cuadro azul que, si bien da luces de recuperación futbolística, ya fue goleado 4-0 por la UC en la primera rueda.

Desde entonces, la diferencia entre ambos elencos en la tabla fue polarizándose al punto que hoy están separados por 24 unidades, con la “U” evitando caer nuevamente en la zona de descenso.

ANTECEDENTE

Luciano Aued, referente en el mediocampo de Católica, habló ayer en San Carlos. “Ellos van a cambiar su forma de juego. Cuando vinieron acá (en el 4-0) utilizaron tres en el fondo. Al medio tienen ahora a (Gonzalo) Espinoza, son combativos. Le cuesta un poco a (Nicolás) Oroz la marca, lo viene haciendo ahí. Esperamos aprovechar los espacios y poder ser contundentes”, comentó el mediocampista argentino.

“La semana previa a un clásico siempre es más linda, porque uno tiene ansiedad de que llegue pronto el partido. Es alta la adrenalina que uno va sintiendo cuando pasan los días y se acerca. Los dos equipos tenemos la misma obligación, que es ganar”, sostuvo Aued.

Acto seguido ensayó una queja contra el medio. “Parece que fuera normal llevar 10 puntos de ventaja, pero no lo es. Para nosotros es beneficioso porque tenemos margen. Pero para el resto, cómo que no lo valoran… No es fácil conseguir esa distancia, es una regularidad difícil de lograr!, se quedó el volante de 32 años.

MOTIVACION

“Nuestra máxima motivación es ganar el clásico, seguir arriba como estamos, seguir alargando la diferencia. No pensamos en el triunfo para hacerle algún daño al rival”, aclaró Aued.

“Queremos darle una alegría a nuestra gente. Haremos como que tenemos que recuperar la punta, como dijo Gustavo (Quinteros, el DT), sin pensar en la diferencia que tenemos en la tabla”, añadió.

“GATO” SILVA

Francisco Silva acompañará este domingo a Aued en la contención. El “Gato” se viene integrando al plantel cruzado tras defender a Independiente de Avellaneda. “Tenía muchas ganas de volver a Católica y estoy disfrutando lo máximo posible. Esta semana es especial. Siempre un clásico es distinto, se trabaja concentrado en todo ámbito”, comentó a Radio ADN.

Silva apuntó que “sacamos una ventaja importante respecto al segundo y eso es porque estamos haciendo las cosas bien. Ojalá podamos mantenerla enfrentando los partidos con la mayor seriedad posible”.

PINARES LISTO

En lo futbolístico, César Pinares entrenó ayer con normalidad y será de la partida contra los azules, mientras que Edson Puch se encuentra “entre algodones”, pero Quinteros confía en tenerlo en cancha este domingo.

En la práctica de ayer el DT de Católica pudo contar con los seis seleccionados sub-23 que trabajaron lunes y martes en el microciclo liderado por el técnico colombiano Bernardo Redín, ayudante de Reinaldo Rueda en la “Roja” adulta.

De momento, Católica apuesta por la siguiente oncena: Matías Dituro; Stefano Magnasco, Germán Lanaro, Valber Huerta, Alfonso Parot; Francisco Silva, Luciano Aued; José Pedro Fuenzalida, César Pinares, Edson Puch (Diego Buonanotte); y Sebastián Sáez (Diego Valencia).

Está descartado por lesión Benjamín Kuscevic (esguince de rodilla) y no llegaría” el ariete colombiano Duvier Riascos (desgarro de aductor).