El bullado conflicto entre Arturo Vidal y Claudio Bravo en la Selección registró ayer un nuevo episodio, luego que el volante hablara sobre la nula relación entre ambos en entrevista publicada por El Mercurio.

De partida, aclaró que en la última doble “Fecha Fifa”, cuando ambos ex amigos se reencontraron en la “Roja” tras dos años, casi ni hablaron. Y el “Rey” explica por qué.

“Uno de los dos debía dar el primer paso y no era yo… Por eso no me hice problemas y cada uno se entrenó de forma individual. El dio todo, yo también y el equipo lo vio así… No somos amigos ni lo seremos, pero la Selección es lo más importante”, comentó Vidal.

DE FRENTE

Sobre una posible reconciliación, el mediocampista del Barcelona reveló que en su momento él intentó arreglar el tema. “Yo he hecho cosas. He dicho cosas. Pero no tengo por qué decirlas a la prensa. Soy bastante hombre para decir las cosas a la cara. Se lo dije a él cuando pasó lo de los comentarios de sus familiares hace dos años… (Nota de la R.: la esposa y la suegra de Bravo ventilaron actos de indisciplina de Vidal en las redes sociales). Le dije mi forma de pensar y listo. No sé si lo entendió, porque de ahí nunca más hablamos…”, agregó el mediocampista.

“Me molestó claro y hasta el día de hoy me la como. Me la he comido solo, con Gary (Medel) y con los más grandes que hemos seguido en el proceso. Cuando llegó Rueda nos comimos varios viajes. Teniendo problemas, tratamos de pelear la Copa América. Fue muy duro, nos comimos muchas críticas, pero fuimos hombres y aceptamos lo que decía la prensa”, finalizó Vidal.

ARANGUIZ

Sobre las declaraciones del “Rey” se pronunció ayer Charles Aránguiz en contacto con radio Cooperativa: “La verdad, para mí no es tema si se hablan o no. Lo importante es, si juegan, que dentro de la cancha den lo mejor por Chile. Ahí sí nos tenemos que comunicar. En todos los trabajos te llevas mejor con unos que otros. Hay que mantener el respeto”.