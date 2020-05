No va más: Asociación Punta Arenas dio por finalizado su Torneo Apertura

Dirigencia considera que no será posible completar el primer certamen del año debido a la contingencia y decidió bajar el telón oficialmente sin campeón. El Clausura está en duda y no se descarta cerrar la temporada.

Se veía venir. La Asociación de Fútbol Punta Arenas decidió dar por finalizado su Campeonato Apertura 2020 ante la incertidumbre que genera la pandemia de Covid-19 y las implicancias que entraban toda planificación.

Así lo confirmó ayer el presidente de la entidad, César Nahuelquín, enfatizando que “decidimos cancelar el torneo sin campeón debido a que no sabemos cuándo será posible jugar”.

Ya a comienzos de abril el dirigente dejó entrever que asomaba complicada la opción de dar continuidad a la competencia que, recordemos, fue suspendida a mediados de marzo cuando estaba finalizando la primera rueda (quedaban ocho partidos pendientes).

Cabe mencionar que el Apertura comenzó en la segunda quincena de febrero y debía finalizar por estos días o, a más tardar, la segunda semana de junio.

CLAUSURA EN DUDA

De acuerdo al calendario de la Asociación Punta Arenas, el Torneo Clausura debería comenzar después de Fiestas Patrias, pero su realización está en duda. “Es probable que tampoco tengamos Clausura”, adelantó Nahuelquín, dando a entender que no se descarta un cierre anticipado de la temporada.

Así lo explicó: “Si bien los tiempos podrían calzar si empezamos el Clausura en septiembre u octubre, el problema es que no sabemos cuándo se van a levantar las restricciones o cómo va a estar el tema de los contagios. Además, mientras la Anfa no diga que se puede jugar, estamos de brazos cruzados, no podemos hacer ningún tipo de campeonato”.

“Lo único que Anfa ha comunicado hasta ahora es que se suspendieron los Campeonatos Nacionales Sub-15 y Senior y los Zonales del próximo año”, complementó el dirigente, aludiendo a los torneos que se debían efectuar durante los primeros meses de 2021.

FECHA TOPE

Consultado por una fecha tope para decidir si realizarán o no el Clausura, dijo que “tampoco lo tenemos claro… Las autoridades sanitarias ni siquiera han dado el pase para abrir gimnasios y estadios, así que por ahora no hay una fecha estimativa para tomar una decisión”.

Agregó que la incertidumbre se extiende a las competencias de series menores de la Asociación Punta Arenas, que a poco andar también fueron canceladas hasta nuevo aviso.

La idea era recalendarizar -siempre dependiendo de la contingencia- y efectuar un solo torneo entre septiembre y diciembre en cada categoría, pero hoy todo se encuentra en el aire. “Es un tema incluso más complicado que los adultos. No podemos arriesgarnos a meter niños en un camarín”, graficó el dirigente, apuntando al alto riesgo de contagio.

VUELVEN CLUBES

El cancelado Torneo Apertura se desarrolló con sólo siete equipos, pero a partir de la próxima competencia se reintegrarán Victoria, Español y Soccer, que estaban temporalmente inactivos con sus series adultas.

“Tenían plazo hasta septiembre para volver y los tres ya confirmaron su retorno. Hoy (ayer) hablé con gente del Español y están listos para inscribir gente; Victoria también va a volver y conversé igualmente con Osvaldo Yáñez (dirigente del Soccer), quien me dijo que se reintegrarán”, confirmó Nahuelquín.

Ante el nuevo escenario con diez clubes, la Asociación seguramente tendrá que ajustar sus bases de competencia a través del consejo de presidentes.

PERIODO DE PASES

En otro tema, Nahuelquín adelantó que la próxima semana se contactará con los representantes de clubes para definir una postura respecto a los períodos de pases del fútbol magallánico, fijados originalmente para julio y agosto (regionales e internos).

“Vamos a llamar a los clubes entre lunes y martes para ver ese tema. Como directiva pensamos que, considerando la contingencia, deberían trasladarse los pases para diciembre, una vez que se termine el (torneo de) ‘Clubes Campeones’, pero tenemos que preguntarle a los clubes para decidir nuestra postura como Asociación y luego presentarla a la Regional”, sostuvo Nahuelquín.

Asimismo, planteó cierta inquietud por el costo de los arbitrajes. “Seguramente en algún momento tendremos una conversación con ellos para revisar los valores que nos cobran. Con este asunto de la pandemia no hay ningún recurso para el deporte, todo se trasladó a lo social y resulta que con esos proyectos nosotros financiábamos gran parte de los arbitrajes”, argumentó.

TORNEO REGIONAL

Si bien el Clausura de la Asociación Punta Arenas está en duda, su dirigencia tiene claro que el Regional de Clubes que hoy se encuentra suspendido desde mediados de marzo (tras los partidos de ida de la primera fase), se reanudará apenas las autoridades sanitarias y la Anfa den el visto bueno, más aún si se considera que ya tiene recursos asignados por parte del Gobierno Regional.

Al respecto, Nahuelquín enfatizó que apoyarán a sus clubes en competencia (Cosal, Magallanes, Prat y Sokol) y “le vamos a dar prioridad” al campeonato magallánico en curso, que a juicio de la Asociación Regional debería reanudarse en septiembre u octubre para finalizarlo en diciembre, siempre dependiendo de la dinámica de la pandemia.

PROPUESTA DE UN PATAGONICO

En otro orden, hace algunas semanas el presidente de la Asociación Regional de Fútbol, Osvaldo Oyarzo, planteó la idea de organizar un Torneo Patagónico durante el verano de 2021 como una forma de estimular a los equipos más destacados del Regional de Clubes, considerando que no habrá Zonal Sur como premio para el campeón.

La idea es que los cuatro semifinalistas del certamen magallánico clasifiquen a un octogonal Patagónico que podría reunir también a los elencos más representativos de Puerto Montt, Castro, Río Gallegos y Río Grande.

Al respecto, Nahuelquín puso paños fríos: “Hay que analizarlo mucho, ver los costos, la realidad. Argentina está siendo más estricta que nosotros con la pandemia, con sus fronteras cerradas. Un Patagónico suena atractivo, pero hay que pensar que con el ‘Clubes Campeones’ y los torneos locales, si es que se juegan, prácticamente no habría más tiempo ni tampoco canchas. En ese caso, yo preferiría aprovechar el tiempo para nuestras competencias internas”.

“Para graficar un poco que es complicado hacer hoy torneos internacionales, nosotros como Asociación estuvimos en conversaciones con Puerto Santa Cruz. Nos iban a invitar con una Selección adulta y otra infantil para la celebración de los 500 años de la navegación por el estrecho de Magallanes y después ellos venían acá, pero con esto de la pandemia ya hace tres meses que no tenemos contacto”, finalizó Nahuelquín.