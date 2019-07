“No voy a hablar más de los que no están en la Selección”

Arturo Vidal disfruta por estos días de sus vacaciones en el país tras participar con Chile en la Copa América Brasil 2019 y ayer tuvo un breve contacto con la prensa nacional, que una vez más le consultó por su fracturada relación con Claudio Bravo.

El portero de Manchester City afirmó días atrás que no está dispuesto “a pedir perdón ni explicaciones”, a propósito del conflicto con el “King”, generado tras el fracaso rumbo al Mundial de Rusia 2018, cuando la esposa del arquero insinuó en las redes sociales hechos de indisciplina durante la última eliminatoria. Una clara “indirecta” al volante del Barcelona.

Si bien nadie lo ha confirmado, se especula que Vidal y su círculo le pidieron a Reinaldo Rueda que no convoque a Bravo, lo que finalmente ocurrió, pero bajo el argumento de la inactividad del meta, pues estuvo más de ocho meses en recuperación por una rotura de tendón de Aquiles y, cuando ya estaba “a punto”, no fue considerado en su club durante el cierre de la temporada 2018-2019.

“No lo he escuchado (las últimas declaraciones de Bravo) y no voy a hablar más de los jugadores que no están en la Selección…. Me voy a dedicar sólo a descansar y después que el ‘profe’ Rueda decida quién tiene que estar”, enfatizó Vidal durante una actividad efectuada ayer en San Joaquín.

EQUIPO IDEAL

Vidal tuvo un desempeño sin grandes luces durante la reciente Copa América, sin embargo eso le bastó para ser considerado por la Conmebol en el “once” de los mejores del torneo. “Estoy orgulloso por formar parte del equipo ideal, me han pasado muchas cosas lindas en el fútbol y ésta es una más que se suma a eso. Espero seguir creciendo y mejorando, trataré de aprovechar todas las oportunidades de estar en el equipo ideal de la Copa, del mundo, en todos lados siempre, dejando bien parado el nombre de Chile”, comentó.

En cuanto a la renovación del plantel, Vidal espera que “ojalá se vayan sumando jugadores, que se sigan quedando los que han ganado cosas para que les den consejos a los más chicos y ellos tendrán que mantener después la generación dorada”.

ELOGIA A “MATI”

En otro tema, el mediocampista de Barcelona envió un mensaje a la dirigencia de Blanco y Negro para que reactive la opción de sumar al plantel a Matías Fernández, quien no está en los planes de Junior de Barranquilla después de cumplir una discreta campaña.

“¿A quién de Colo Colo no le gustaría?… Sería un sueño para todos los colocolinos que volviera Matías, el regalón de la hinchada de Colo Colo y quien les dio mucho. El fútbol chileno tenía mucha esperanza en él, afuera no ha tenido toda la suerte, pero sabemos lo crack que es y ojalá pueda volver al club”, apuntó Vidal.

Finalmente, respecto a su futuro en el “Barça”, el “Rey Arturo” comentó que le quedan dos años de contrato con los catalanes, hasta mediados de 2021, más allá del supuesto interés de clubes “grandes” de Italia. “Ahora sólo pienso en las vacaciones, mi futuro está en Barcelona, pero hoy sólo pienso en descansar y disfrutar lo que hice este año, que fue muy duro. Después, la idea es tener un mejor año todavía”, cerró Vidal.