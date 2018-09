“No voy a jugar ‘a lo loco’ porque todavía no se puede”

Su primer entrenamiento en cancha en la ciudad japonesa de Sapporo tuvo ayer la “Roja” de cara al amistoso que disputará este viernes ante el seleccionado nipón como parte de la gira por Asia.

A la espera del arribo del tifón Jebi -que podría convertirse en la tormenta más fuerte en tocar el archipiélago en los últimos 25 años- los convocados que ya estaban en la urbe siguieron las instrucciones del técnico Reinaldo Rueda y su cuerpo técnico desde las 15 horas (local), tres de la mañana en nuestro país.

Arturo Vidal, Gary Medel y Enzo Roco llegaron a Sapporo a bordo del mismo vuelo proveniente de Tokio alrededor de las 16,30 horas (4,30 de la madrugada de ayer en Chile).

“PITBULL” FELIZ

“Me siento muy contento de estar de nuevo con la Selección, feliz. Todo se está preparando a través de estos partidos, van a ser cuatro años muy largos, pero el primer objetivo va a ser la Copa América y ojalá podamos estar”, dijo Medel, agregando que “me encuentro muy bien en lo físico y psicológicamente estoy muy feliz”.

Para el “Pitbull”, los encuentros con Japón y Corea del Sur, ambos mundialistas en Rusia 2018, “van a ser muy complicados, pero espero que podamos tener un gran desempeño”.

Sobre Enzo Roco, quien se transformó en su compañero en Besiktas de Turquía durante el mercado europeo, Medel destacó que el defensa “está jugando muy poco, pero a la larga se va a ganar un puesto y será un aporte”.

VIDAL PRESENTE

En tanto, Vidal, agotado por el largo viaje, también se dio tiempo para hablar ayer con la prensa. “Estoy bien, yo lo he dicho, desde que llegué a Barcelona que me siento súper bien físicamente y claramente hay que ir paso a paso, tampoco es jugar ‘a lo loco’ los partidos porque todavía no se puede”, comentó el volante, quien viene saliendo de una complicada lesión de rodilla.

“Hay que ir paso a paso, cuidando mucho lo que es la rodilla, el cuerpo. Hace mucho tiempo que no jugaba, pero ya lo estoy haciendo y eso me deja muy contento”, agregó.

Asimismo, el “Rey Arturo” se confesó “contento de volver a la Selección y juntarme con mis compañeros. Son cinco meses que no pude estar, la última vez fui sólo para acompañar al grupo (gira europea premundialista) y ahora ya vengo a jugar. Espero a sumar minutos como lo estoy haciendo en Barcelona”, complementó.

ELOGIOS

DE MESSI

Vidal fue consultado por las palabras de Lionel Messi, quien elogió el pasado lunes al mediocampista nacional en los siguientes términos: “Tener a jugadores como Arturo, quien aparte juega muy bien con la pelota, trabaja físicamente y ayuda defensivamente, es importante para el equipo, porque el fútbol es cada vez más táctico y más físico”.

Sobre esto, el chileno se limitó a comentar que “no he leído nada porque el viaje es bastante largo de Barcelona hasta acá, pero veré eso… Todos sabemos lo que es Messi”.

EN EL “BARÇA”

Respecto a su arribo a Barcelona, Vidal dijo sentirse “contento porque hemos hecho muy buena onda en el camarín y el equipo se ve fuerte, así que feliz. Pero ahora estamos en la Selección y hay que preocuparse de lo que viviremos acá”.

Junto con expresar que difícilmente jugará los 90 minutos ante Japón, debido a que su retorno a las canchas está planificado de manera gradual, el mediocampista del “Barça” llamó a “prepararse de la mejor forma y tratar de hacer las cosas bien para seguir siendo nominado a la Selección”.

Finalmente, sobre el conjunto nipón sostuvo que “tiene jugadores que corren mucho y que técnicamente son buenos”.

ARIAS Y BRAVO

Otro que habló ayer fue Gabriel Arias, el arquero argentino-chileno de Racing Club, quien arribó mate en mano al aeropuerto de Sapporo y con una sutura de cinco puntos cerca de un ojo.

El meta está llamado a ser titular y se perfila como firme carta de recambio ante las ausencias del lesionado Claudio Bravo y Johnny Herrera, quienes no fueron convocados. “La idea es sumar minutos y seguir acá, porque es muy lindo. Ha sido largo el viaje, pero me siento feliz y espero continuar afianzándome de a poco”, comentó el portero, quien en pocos partidos ya acapara elogios en su país natal.

Sobre la lesión de Bravo (corte de tendón de Aquiles, que lo tendrá al menos seis meses fuera de las canchas) Arias expresó que “siempre son lesiones feas y seguramente lo va a sacar adelante, sin duda”.

LOS AMISTOSOS

La “Roja” desafiará a Japón este viernes a las 7 de la mañana y luego se trasladará a la ciudad de Suwon, en Corea del Sur, para enfrentar al seleccionado local dirigido por el portugués Paulo Bento el próximo martes 11 de septiembre desde las 8,00 (ambos horarios de nuestro país).

Cabe recordar que el técnico Reinaldo Rueda no podrá contar con Fabián Orellana y Cristián Cuevas, quienes fueron liberados de la convocatoria tras sufrir lesiones el fin de semana.