Nuevo reglamento complica a técnicos chilenos para dirigir en las Copas de la Conmebol

Hace una semana la Conmebol emitió un importante comunicado con respecto a los requisitos que deberán cumplir los entrenadores que dirijan en torneos internacionales a partir de 2020.

El ente rector del fútbol sudamericano exigirá que cualquier técnico que sea parte de algunos de los torneos (Sudamericana, Libertadores, Recopa) acredite la licencia Pro o algún título equivalente en el extranjero. El tema es que apenas 24 estrategas en todo el continente la poseen.

ANEXO

La licencia Pro Conmebol es la más alta a nivel sudamericano y ahora está considerada en el reglamento de licencia de clubes de la Confederación Sudamericana, en su apartado de criterios deportivos.

Esta variación se aprobó en 2016 en la Convención de Licencias de entrenadores y comenzó a regir en 2017. “El primer entrenador debe estar en posesión de la Licencia de entrenador del nivel más alto que pueda obtenerse en la Conmebol o de cualquier diploma extranjero equivalente a la licencia y que esté reconocido como tal por la Confederación”, apunta el anexo que hoy complica a la gran mayoría de los técnicos que trabajan en países sudamericanos.

TRES AÑOS DE EXPERIENCIA

En el mismo anexo se agrega que “para homologar la licencia Pro de entrenador de fútbol, la Comisión Técnica Docente tendrá en cuenta mínimo tres temporadas de experiencia laboral como entrenador trabajando en un equipo afiliado a una asociación miembro de la Fifa”.

Si el tema se remite sólo al medio chileno, apenas cinco entrenadores que militan hoy en el fútbol nacional podrían dirigir en las copas sudamericanas a partir del próximo año: Jaime Vera (Iquique), Alejandro Hisis (ayudante de Vera), René Curaz (ex Santiago Morning), Patricio Graff (Coquimbo) y Gustavo Florentín (Huachipato).

LOS “GRANDES” EN PROBLEMAS

¿Y Qué pasa con nombres como Gustavo Quinteros (UC), Mario Salas (Colo Colo), Francisco Meneghini (La Calera) y Hernán Caputto (“U”)? Si el corte se hiciera hoy, ninguno podría dirigir a sus equipos en torneos Conmebol.

“Nos estamos asesorando con Carlos Soto, nuestro abogado, para ver si hay algún tipo de ventana legal para estas situaciones, porque no es justo que si un técnico se ganó en cancha el derecho a competir en una copa, no pueda hacerlo. Pero viéndolo fríamente, hoy no podrían”, comentó el presidente del Colegio de Técnicos, Carlos Ramos.

Así las cosas, la gran mayoría debería comenzar a regularizar sus papeles ante la ANFP a la brevedad.

El problema es que hay casos muy complicados, como los de Meneghini y Caputto. La Calera está en la parte alta de la tabla con chances de clasificar a alguna copa y la “U” aún tiene alguna esperanza de optar a un cupo de Libertadores a través de la Copa Chile, sin embargo, sus adiestradores no cumplen con los tres años de experiencia dirigiendo en clubes profesionales.