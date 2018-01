Nuevo técnico de Católica partió “golpeando la mesa”

Beñat San José fue presentado oficialmente como nuevo entrenador cruzado y reveló de entrada en qué puestos necesita refuerzos.

Universidad Católica presentó ayer oficialmente a su nuevo entrenador, el español Beñat San José, quien llega desde el Bolívar de Bolivia y tiempo atrás dirigió a Antofagasta, firmando interesantes campañas en ambos clubes.

“El plantel está bien estructurado, pero en todos los equipos entran y salen jugadores en la época de mercado. La figura de un arquero y un nueve son prioritarias para nosotros. También pensamos en un delantero por afuera, pero las dos primeras son prioridad”, comentó el entrenador en conferencia de prensa en San Carlos de Apoquindo.

San José partió asegurando que “es un gran honor para mí, un orgullo muy grande” asumir la banca cruzada. “Sé la responsabilidad que tengo, es un club histórico, muy grande. Está muy bien organizado y estructurado. Me encantaron las instalaciones. Vengo a poner todo lo que tengo y más, para devolver a la senda del éxito a esta gran institución”, complementó.

El europeo analizó las últimas campañas cruzadas y recordó que “el equipo tuvo un bicampeonato muy exitoso en 2016 y desde acá reconozco el gran trabajo del profesor (Mario) Salas con su cuerpo técnico. Hicieron un gran trabajo, pero el año pasado, por diferentes circunstancias, no fue tan bueno”.

En cuanto a los objetivos de cara a la próxima campaña, San José manifestó que “la idea es ir a conseguir los títulos de los torneos que jugaremos, el campeonato nacional y la Copa Chile. En ilusión y en ganas no nos van a ganar. Queremos volver a la Copa Libertadores”.

EN EL NORTE

El español recordó la etapa que vivió en Antofagasta, su primer club en Chile y Sudamérica, y expresó que guarda el mejor de los recuerdos del elenco nortino. “Tuvimos un año difícil al principio, pero muy exitoso al final. Conseguimos resultados fantásticos e históricos para el club y mi idea es hacer el mejor trabajo que pueda en cada uno de mis clubes y lograr números históricos”.

En cuanto al fútbol que quiere practicar con la UC, dijo que pretende “establecer un juego de buen trato de pelota para buscar el arco rival. Me gusta el fútbol de ataque y tenemos jugadores para ello. Hay futbolistas de muy buen pie y una cantera excepcional, que trabaja muy bien”.

En la misma línea aseguró que “más que presión, siento una gran responsabilidad al venir a un club grande que aspira a títulos y a jugar bien”.

San José, de 38 años, viene de lograr el año pasado los títulos del Apertura y Clausura boliviano dirigiendo al Bolívar.

SAND INSISTE

EN CATOLICA

En otro plano, el “veterano” delantero argentino José Sand, quien tuvo una reciente polémica salida de Lanús, insistió ayer que Universidad Católica lo tiene en la mira, pese a que Juan Tagle, presidente de Cruzados SAPD, lo desmintió categóricamente.

“Todavía no sé donde continuaré. Agradezco el interés de Independiente, pero no creo que juegue en otro club del país y en el exterior aún no sé que haré. Sé de las posibilidades de Nacional de Uruguay, Universidad Católica y Deportivo Cali. Debo decidir pronto para hacer una buena pretemporada”, comentó el ariete de 37 años, quien terminó como máximo goleador en la última Copa Libertadores con 9 conquistas y fue clave en la campaña que llevó a Lanús a la final del certamen continental que terminó perdiendo frente a Gremio de Porto Alegre.