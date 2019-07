Orión se va de Colo Colo agradecido de “casi” todos

Agustín Orión anunció ayer su sorpresiva partida de Colo Colo, desatando una serie de especulaciones respecto al motivo de su adiós, más allá de que aseguró que es una “decisión netamente personal”.

El ahora ex portero de Colo Colo había retornado a las prácticas el sábado último después de superar una lesión que lo tuvo largo tiempo inactivo.

A sus 38 años de edad, el meta argentino esperaba luchar con todo para recuperar el arco albo, una tarea que, a priori, se venía complicada por la titularidad del seleccionado nacional Brayan Cortés y el espacio que se está ganando Darío Melo con buenas actuaciones en Copa Chile.

¿ORION

PRESIONA?

En Fox Sports Chile especularon anoche con un supuesto diálogo entre Orión y el técnico Mario Salas, quien le habría comunicado el sábado que no va a tener posibilidades de jugar en lo que le resta de contrato -hasta diciembre próximo- porque ya habría decidido que Cortés y Melo van a ser primer y segundo arquero, respectivamente, por un tema de rendimiento y recambio.

“Vamos a dejar de decir cosas que no son. Mi alta fue el sábado, nadie sabe si iba a jugar o no, eso hay que preguntárselo al técnico… Nadie me dijo nunca si iba a jugar o ser suplente; iba a pelear un puesto como siempre, pero hay cosas que vienen sucediendo… Mi salida se da por razones personales”, aclaró Orión, bajando el perfil al tema con evidente tono de molestia, dando a entender que no quiere polémicas.

Junto con subrayar que “no soy un cobarde que no va a pelear un puesto y eso está claro”, Orión comentó que “fue muy difícil tomar la decisión porque he estado en un lugar que muchos quisieran”.

AGRADECIMIENTOS

Curiosamente, en la conferencia de prensa Orión no mencionó a Salas al momento de los agradecimientos. Sí destacó el apoyo del presidente de la concesionaria, Aníbal Mosa; del plantel, el cuerpo médico, los funcionarios del club, los hinchas e incluso el ex técnico albo Pablo Guede, quien lo llevó a Colo Colo.

“Ofrezco disculpas si me olvido de alguno… A veces las cosas no se dan como uno espera o quiere. Se dieron así y hay que aceptarlo, mirar para adelante, pero si tengo que decir algo, en este lugar fui feliz, sin embargo hay circunstancias que hacen que hoy tengamos caminos diferentes”, siguió jugando a los misterios el meta trasandino.

“A veces uno planifica o desea algunas cosas y después van por otro camino, son cuestiones personales, decisión de uno. Hablé con la dirigencia y llegamos a un acuerdo, pero a veces las decisiones personales no son para manifestarlas en público, porque creo que no es el lugar ni el momento. No tengo por qué decírselas a ustedes (los periodistas)”, complementó.

¿QUE HABLO

CON SALAS?

Orión enfatizó que “mi intención era quedarme a jugar” pero no quiso revelar detalles de sus conversaciones con Salas. “Hay charlas que tuve con Marcelo (Espina, director deportivo), o con el técnico, que son privadas. Después está en mí tomar las decisiones que crea convenientes, pero lo otro es privado, creo que no corresponde ni quiero contar lo que hablo o dejo de hablar con las personas que nombré”.

Finalmente sostuvo que “cuando uno toma semejante decisión tiene que pensar en un montón de cosas. Una decisión así no se toma de un día para otro, pero está claro que no acostumbro a irme de un club porque dicen que no voy a jugar… Ahora sólo quiero seguir mi carrera, pero no tengo idea qué me irá a deparar el futuro”.

EL NUEVO

ESCENARIO

Con la partida de Orión, el escenario del arco albo cambia completamente. De partida, la pista hacia la titularidad definitiva se le allana a Brayan Cortés, quien durante todo 2018 tuvo que estar a la sombra del ex Boca Juniors.

Tras la lesión de Orión, el entrenador de Colo Colo, quien conoce a Cortés desde la Selección Sub-20, le brindó total confianza y todo apunta a que se consolidará en el arco de Macul.

En segundo orden, aparece el nombre de Darío Melo, un golero que ha jugado en los encuentros de Copa Chile y que también ha respondido cada vez que ha sido requerido. Además, también fue dirigido por el “Comandante” en la Selección que disputó el Mundial Juvenil de Turquía 2013.

En tanto, el tercer arquero será el ecuatoriano Omar Carabalí (recientemente nacionalizado chileno) y como cuarta alternativa asoma Julio Fierro, guardameta de la Selección Sub-17 que disputará el Mundial de Brasil a partir de octubre.