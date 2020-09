Osvaldo de la Torre: con Punta Arenas y el Chile en el corazón

Llegó en 1977 desde Chiloé para destacar como arquero del club albo y de la Selección que fue campeona nacional en 1980. “En todas partes menciono a Punta Arenas, toda mi carrera fue allá. Por eso tengo tanto cariño por la región”, enfatiza el ex meta, hoy radicado en la “isla grande”.

“El chonchino que fue campeón de Chile en 1980”… El título de la nota publicada el pasado martes en la página de la radio Chiloé de Castro mezcla orgullo e identificación con el entrevistado.

Es Osvaldo de la Torre Loaiza, el destacado ex arquero de la Selección de Punta Arenas y del Club Chile, contándole a sus coterráneos y especialmente a las nuevas generaciones cómo fue su paso por el fútbol magallánico.

Palabras simples, con tintes de emotividad y humildad, como su esencia. “Jugué por Chonchi, por la Selección y por mi club, el Atómico. Luego me fui a Punta Arenas y defendí muchos años el arco del Club Deportivo Chile. Más tarde la Selección de Punta Arenas; jugamos el Nacional de Iquique 1978, donde llegamos entre los cuatro mejores; luego de local fuimos campeones de Chile en Punta Arenas en 1980 en una gran final ante Temuco que ganamos en tanda de penales y más tarde hicimos un torneo sólo regular en Puerto Montt en 1982”, resumía De la Torre en la nota con la casa radial de la capital chilota.

“Luego de eso volví a Puerto Montt, también a Chiloé, me retiré de la actividad, pero guardo los mejores recuerdos. Fue muy bonito ser campeón de Chile como titular en el arco de la Selección de Punta Arenas y jugar tres Nacionales”, complementaba en un compendio de lo que fue casi una hora de conversación.

MAGALLANES INOLVIDABLE

Ciertamente, con 63 años y radicado hace 14 en su natal Chonchi (unos 23 kilómetros al sur de Castro) el destacado ex arquero mantiene lazos afectivos con Punta Arenas.

Y en diálogo con La Prensa Austral no deja dudas de su eterna identificación con Magallanes. “Allá está parte de mi familia, mis primos y dejé muchos amigos del fútbol y de la vida con los que sigo manteniendo contacto hasta hoy. Un gran abrazo para todos”, se apura en contar el ex portero, quien a los 16 años ya era seleccionado adulto de Chonchi y a los 17 defendía los colores de Castro siendo aún juvenil.

En febrero pasado visitó Punta Arenas con motivo del Nacional efectuado en nuestra región, siendo homenajeado junto a sus compañeros por el título que obtuvieron en 1980.

CON EL CHILE

Pero sus historias futboleras entre viento y nieve partieron tres años antes, cuando llegó desde Chonchi en 1977 para sumarse al Chile, su club por espacio de casi 13 años (en el medio jugó una temporada en Salfa), hasta que emigró en 1990 a Puerto Montt por razones laborales (era cajero-tesorero bancario).

“Con el Chile logramos cuatro o cinco títulos y fui capitán como cinco años. Justo cuando llegué se formó un gran equipo, fue una generación muy buena de jugadores que nos mantuvimos varios años y por eso logramos cuatro o cinco títulos. Y si no éramos campeones, estábamos siempre ahí, disputando la final”, apunta De la Torre.

“De esas cosas uno no se puede olvidar, como tampoco puedo dejar de mencionar a grandes dirigentes, como Don José Ballesteros y Haroldo Mercado, personas de piel que siempre estaban apoyando y trabajando por el club”, enfatiza el “Cabezón”, como le dicen sus amigos.

“LO MAXIMO”

El histórico Nacional del ‘80 ocupa un lugar especial en su baúl de recuerdos. “Eso fue lo máximo que me pudo haber pasado en el fútbol. Incluso, no sé si mucha gente se acuerda, pero fui elegido el mejor arquero del campeonato por parte de todos los entrenadores, algo que no fue menor”, evoca De la Torre.

También destaca el proceso anterior de la Selección de Punta Arenas en 1978. “En Iquique, cuando fuimos terceros, igual era un muy buen equipo. De hecho, como fuimos terceros, eso dio pie para pedir la organización del Nacional del ‘80”.

Incluso, recuerda que durante la cita iquiqueña el entonces técnico de Cobreloa, Andrés Prieto, lo contactó a él y a otra figura magallánica y gran amigo de De la Torre, el goleador Enrique “Caco” Cárcamo, para llevarlos al cuadro loíno, que por esos años despuntaba en segunda división. “Al final mi papá me dijo que no vaya, que mejor busque un buen trabajo estable. Y mira lo que terminó siendo Cobreloa al poco tiempo en la Copa Libertadores…”.

DE VUELTA A CASA

Cuando dejó Magallanes para radicarse en Puerto Montt el año 1990, De la Torre ya arrastraba problemas físicos gatillados por dos operaciones de meniscos y decidió retirarse del fútbol.

Desde 2006 vive en Chonchi, alejado del ruido y de la urbe futbolera, aunque esporádicamente visita Magallanes, comparte con amigos, familiares y se recarga de buenas vibras: “En todas partes menciono a Punta Arenas. Me fui siendo joven y después volví cuando ya no jugaba. Es decir, toda mi carrera fue allá. Por eso tengo tanto cariño por la región”.