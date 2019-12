Otra de Medel: se agarró con su entrenador en Italia

Bologna consiguió ayer una trabajada victoria como visita por 3-2 sobre el Lecce en la Liga Italiana y el partido dejó una postal clásica del fuerte carácter de Gary Medel.

Corría el minuto 41 cuando el “Pitbull”, quien fue titular y jugó todo el partido en el cuadro vencedor, recibió una patada del griego Panagiotis Tachtsidis y se enfrascaron en una discusión recibiendo ambos tarjeta amarilla.

El técnico Sinisa Mihajlovic estimó necesario intervenir para evitar que el volante chileno viera la tarjeta roja, pero esto no le gustó al volante chileno. Fue entonces cuando ambos protagonizaron un fuerte encontrón (fotos), con empujones incluidos, aunque pronto se calmaron y el mediocampista nacional pudo terminar el partido en cancha.

PRENSA REACCIONA

La prensa europea y mundial no quedó ajena al análisis de este particular hecho. El prestigioso diario italiano Gazzetta dello Sport hizo eco y desclasificó algunos detalles del encontrón, apuntando que Mihajlovic pensó en sacarlo tras la discusión, algo que finalmente no ocurrió. “Bologna ataca y merece la ventaja: mientras tanto, Medel sufre un túnel de Tatchsidis y en la siguiente acción, por una falta recibida, se pone nervioso y reacciona. Mihajlovic entra al campo y le dice algo con mala cara y se lo lleva (mientras trata de ‘sacarle’ al griego), todo mientras Medel estaba furioso e incluso le respondía mal al técnico serbio. Eso no lo tomó bien el DT: se volvió hacia el banco y pidió cambiarlo, pero el sustituto no estaba listo…”, explicó el medio italiano.

“UN PICANTE ENCONTRONAZO”

Corriere dello Sport, por su parte, comentó que “Mihajlovic entró al campo para calmar a su mediocampista, lo que provocó la reacción del endemoniado chileno también hacia él”.

Otros medios, como ESPN, tildaron la discusión del formado en la UC como un “picante encontronazo”, pero en Croacia fueron más duros y condenaron su reacción. De hecho, el medio Alo calificó como un “ataque” la actitud del ex Inter de Milán hacia su técnico.

En tanto, Olé de Argentina le dedicó una nota titulada “De pelearse con Messi a agarrarse con su DT”, resaltando que “las reacciones de Gary Medel ya no sorprenden y forman parte de la personalidad del experimentado volante/defensor chileno”.

Medel, en tanto, evitó comentar el hecho y sólo publicó una imagen en sus redes sociales festejando el triunfo de su escuadra, logrado con goles de Riccardo Orsolini (43’ y 66’) y Roberto Soriano (56’). Descontaron Khouma Babacar (85’) y Diego Farías (91’).

17ª FECHA

Miércoles 18

Sampdoria 1 – Juventus 2.

Brescia 0 – Sassuolo 2.

Viernes 20

Fiorentina 1 – Roma 4.

Sábado 21

Udinese 2 – Cagliari 1.

Inter 4 – Génova 0.

Torino 1 – Spal 2.

Ayer

Atalanta 5 – Milan 0.

Parma 1 – Brescia 1.

Lecce 2 – Bologna 3.

Sassuolo 1 – Nápoles 2.

POSICIONES

1.- Juventus e Inter 42 puntos.

3.- Lazio 36.

4.- Roma 35.

5.- Atalanta 31.

6.- Cagliari 29.

7.- Parma 25.

8.- Nápoles 24.

9.- Bologna 22.

10.- Torino y Milan 21.

12.- Sassuolo y Verona 19.

14.- Udinese 18.

15.- Fiorentina 17.

16.- Lecce y Sampdoria 15.

18.- Brescia 14.

19.- Spal 12.

20.- Génova 11.

Nota: Está pendiente el partido Lazio – Verona.

SUPERCOPA

En otro plano, Lazio dio ayer la sorpresa y se proclamó campeón de la Supercopa de Italia tras vencer por 3-1 a la Juventus en Riad, capital de Arabia Saudita.

El español Luis Alberto (16’), el bosnio Senad Lulic (73’) y Danilo Cataldi (94’) firmaron los goles del equipo romano, mientras que el argentino Paulo Dybala (45’) consiguió el empate parcial.