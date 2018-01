Palermo: “En Chile descubrí que me gusta más el fútbol ahora que cuando jugaba”

Martín Palermo, técnico de Unión Española, es uno de los máximos ídolos de Boca Juniors, una camiseta con la que se cansó de marcar goles durante su carrera.

Y por esa condición es un personaje reconocido y querido en el medio argentino. De hecho, el diario La Nación de Buenos Aires publicó ayer una entrevista en la que el ex ariete reveló detalles de su presente en nuestro país, donde viene de finalizar segundo en el torneo Transición dirigiendo a los hispanos.

“En Chile no viven el fútbol de manera tan apasionada. En Argentina vivimos en los extremos, pero acá son más tranquilos, entonces se puede trabajar con calma y paciencia. En los entrenamientos del día a día no ves ese acoso de los hinchas o de los medios. Quizá en Colo Colo, en la ‘U’ o algo en Católica, pero en el resto muy poco”, partió comentando Palermo cuando le solicitaron comparar el balompié de ambos países.

RESPALDO

“El fútbol argentino es feroz, en cambio en Chile no hay un resultadismo tan extremo y eso permite que el debate por el juego esté más presente. Y eso lleva a que los entrenadores puedan trabajar con más calma y no les transmitan histeria y tensiones a sus jugadores. Si un técnico está condicionado, transmite miedo. En cambio, como se ve que en Chile respetan mucho más los proyectos, el técnico se siente respaldado para insistir en su idea”, reflexionó.

“Puedes llegar a perder uno o dos partidos, y más allá de alguna crítica o algún enojo del hincha, no te van a pinchar las ruedas del auto, no te van a tirar piedras, ni tu familia la va a pasar mal en la cancha. Así tendría que ser lo normal, ni siquiera habría que destacarlo”, complementó el entrenador argentino.

APRENDIZAJE

Palermo sorprendió al manifestar que dirigiendo a Unión en el fútbol nacional aprendió más profundamente a ser entrenador. “Era dar ese pasito más, ese cambio interno que para mí era muy necesario porque me costó mucho sacarme al futbolista de encima. Ahora tengo mayor madurez para pararme frente a los jugadores, hasta mejoré mi forma de hablar con ellos. Descubrí que hasta me gusta más el fútbol ahora que cuando jugaba. Me ayudó mucho este año y medio en Chile”, apuntó.

“En mis primeros partidos como técnico de Godoy Cruz, si la pelota pasaba cerca, por la línea, me tenía que contener para no tocarla o dar un pase. Después ya fui bajando, pero gritaba mucho, y los jugadores no escuchan lo que les gritamos durante los partidos”, explicó.

VIDA EN CHILE

El entrenador de Unión Española también contó cómo es su vida en Santiago. “En ciertos horarios hay ‘taco’, es verdad que es un tránsito muy intenso, pero nadie se saca, no tocan bocina, no te pasan por la banquina… El peatón es genuinamente respetado. En las afueras hay robos también, hay ‘portonazos’, que serían nuestras ‘entraderas’, pero a lo sumo te roban el auto. No existe el pánico a que te peguen un tiro en la cabeza”.

Asimismo, aseguró que nunca se sintió “atacado” debido a la rivalidad entre chilenos y argentinos: “Desde el momento en que llegué, la recepción fue buena. También depende de la cara que uno les muestra: si uno llega como el argentino creído, que se lleva el mundo por delante por portación de nacionalidad, ahí sí te empiezan a mirar con desconfianza. Cada uno sabrá a qué quiere exponerse. A nosotros los resultados nos ayudaron y nos dieron credibilidad”.

OTROS TEMAS

La Nación de Argentina le consultó también sobre otros temas y Palermo respondió así:

Fracaso de la “Roja”: “En Chile se sintió el golpe, sí, habrán sido dos o tres semanas en las que se habló mucho y sólo se escuchaban lamentos… Pero en Argentina hubiese sido un drama no ir al Mundial”.

Bianchi y Bielsa: “De Carlos siempre recuerdo la manera de llevar al grupo, él lograba que del primero al último estuviéramos mentalizados para competir por el puesto… La exigencia de Marcelo era altísima, pero lo hacía para sacar lo mejor del jugador y siempre buscaba dejarte alguna enseñanza. Con él entendí que el futbolista puede aprender algo hasta el último día de su carrera”.

Distancia con Riquelme: “No era una fábula, teníamos diferentes formas de ser. Quizá no éramos compatibles, nunca pudimos tener una amistad, nunca pudimos congeniar fuera de una cancha. Pero sí teníamos las mismas ideas dentro, y eso era suficiente para que el hincha de Boca se sintiera identificado con nosotros”.

Su amigo Macri: “Con Mauricio (ex timonel de Boca y hoy Presidente de Argentina) tengo relación, nos mandamos mensajes y de vez en cuando hablamos. El está pendiente de cómo nos va en Chile, más allá de que haya mil cosas más importantes en la Argentina”.

Objetivo con Unión: “Mi idea es dejar una huella y las huellas son los títulos. Así pensaba como jugador y así pienso como técnico. Por eso mi objetivo para este año es tratar de conseguir un título con Unión Española. Recuperamos el protagonismo del club, volvimos a las copas internacionales, pero después de salir terceros, quintos y segundos, ahora quiero dar el salto: un título para devolver tanta confianza”.