Palestino sufrió agónica derrota en Venezuela y la UC juega en Ecuador

Palestino lamentó una amarga e increíble derrota por 1-2 en su visita al modesto Zulia ayer en Maracaibo, Venezuela, por la ida – segunda fase- de la Copa Sudamericana 2019.

El equipo “árabe” comenzó perdiendo y después de ardua lucha, en los descuentos logró empatar. Pero ese resultado con sabor a victoria se esfumó de inmediato, pues los venezolanos sorprendieron y justo antes del pitazo final volvieron a anotar para sorpresa del conjunto “baisano” y la rabia del DT Ivo Basay.

El cuadro nacional, que llegó desgastado al compromiso por lo complejo que fue su arribo al territorio venezolano, sufrió con la mala condición de la cancha y la alta temperatura en Maracaibo. Además, Basay tuvo que lidiar con cinco sensibles bajas de titulares por problemas físicos: el portero Ignacio González, los defensas Guillermo Soto y Luis Mago; y los delanteros Lucas Passerini y Roberto Gutiérrez.

LOS GOLES

Zulia, por su parte, mostró fortaleza como local y abrió la cuenta de entrada, aprovechando la desconcentración defensiva de Palestino con remate de Brayan Velásquez a los 13 minutos.

Pese a tener pincelazos de buen juego, el equipo de Basay fue inconsistente y no logró dominar a los dueños de casa, quienes apostaron en varias ocasiones por el contragolpe.

Sin embargo, el sacrificio de Palestino parecía alcanzar al menos para una igualdad con la anotación de Nicolás Díaz en el minuto 93, pero lamentablemente tras el saque desde mitad de cancha, cuando sólo faltaba el pitazo final del árbitro colombiano Gustavo Murillo, Zulia aprovechó la última ocasión que tenía y con disparo del mismo Velásquez -en complicidad con un desafortunado desvío- logró la victoria.

LA ONCENA

El conjunto “árabe” formó ayer con Fabián Cerda; Sebastián Silva, Enzo Guerrero, Ignacio Ayala, Brayan Véjar; Agustín Farías, César Cortés (56’ Nicolás Díaz), Diego Rosende, Luis Jiménez; Ignacio Herrera (60’ Richard Paredes) y Renato Tarifeño (73’ Cristóbal Jorquera).

Al menos el gol de visita logrado ayer podría darle a Palestino la posibilidad de meterse en octavos de final si en la revancha del próximo miércoles 29 de mayo en San Carlos de Apoquindo (19,15 horas, de Magallanes) se impone por 1-0 o bien por dos tantos de diferencia.

BASAY MOLESTO

“A este nivel no se pueden permitir fallas así. No fue un tema de sistema, fueron errores específicos. Nos quedamos pensando y celebrando”, se quejó Basay.

El técnico de Palestino agregó que “siempre hemos jugador de la misma manera. No debemos traicionar nuestra forma de jugar, de enfrentar los partidos de la misma manera y buscar el resultado. No metemos el equipo atrás, no lo hacemos ni de local ni de visita. Pero después del gol pensamos que todo terminó y se dio el error”.

No obstante, el DT dijo que “la llave sigue abierta y tenemos fe que allá en Santiago podemos revertirla”.

UC EN ECUADOR

Hoy será el turno de Universidad Católica, que a partir de las 21,30 horas (de Magallanes) visitará a Independiente del Valle de Ecuador en el estadio Atahualpa de Quito.

“No pudimos avanzar en Copa Libertadores, pero tenemos la posibilidad de hacerlo en la Sudamericana. Hay que jugar bien, es un partido de ida y vuelta, de 180 minutos y no hay que regalar ninguna opción al rival”, comentó el DT cruzado Gustavo Quinteros.

“No pudimos jugar a nuestro mejor nivel en dos o tres partidos de la Libertadores y eso nos dejó fuera, pero en esta fase tenemos que rendir al máximo de cada uno de nosotros individualmente para que el equipo pueda avanzar a octavos de final”, complementó el entrenador.

Tentativamente, la UC formará esta noche con Matías Dituro; Stefano Magnasco, Germán Lanaro, Valber Huerta, Juan Cornejo; César Fuentes, Luciano Aued; César Pinares; José Pedro Fuenzalida, Duvier Riascos y Edson Puch.

COPA AL DIA

Panorama de los dieciseisavos de ida -ronda de 32 equipos- de la Copa Sudamericana:

Martes 21

River (Uruguay) 0 – Colón (Argentina) 0.

U. Católica (Ecuador) 6 – Melgar (Perú) 0.

Royal Parí (Bolivia) 1 – Macará (Venezuela) 0.

La Calera (Chile) 1 – Atlético Mineiro (Brasil) 0.

Aguilas Doradas (Colombia) 3 – Independiente (Argentina) 2.

U. Española (Chile) 0 – Sporting Cristal 3.

Ayer

Zulia (Venezuela) 2 – Palestino (Chile) 1.

Deportivo Cali (Colombia) 1 – Peñarol (Uruguay) 1.

Sol de América (Paraguay) 0 – Botafogo (Brasil) 1.

Liverpool (Uruguay) 1 – Caracas (Venezuela) 0.

La Equidad (Colombia) 2 – Santaní (Paraguay) 0.

Hoy

19,15: Corinthians (Brasil) – Lara (Venezuela).

19,15: Wanderers (Uruguay) – Cerro (Uruguay).

21,30: Argentinos Juniors (Argentina) – Tolima (Colombia).

21,30: Indep. del Valle (Ecuador) – U. Católica (Chile).

21,30: Fluminense (Brasil) – Atl. Nacional (Colombia).

* Horarios de Magallanes.