Paletas y pelotas esperando en la mesa

Sin posibilidades de organizar competencias, escuelas formativas o de viajar a Nacionales, el tenis de mesa puntarenense aguarda que la crisis sanitaria afloje para volver a los gimnasios.

El Covid-19 y sus implicancias truncaron la planificación del tenis de mesa puntarenense tal como ocurrió con todas las disciplinas. Y la espera por “paletear” en la mesa se hace eterna para los cultores de este deporte, que en una cantidad aproximada a un centenar venían participando en las actividades organizadas por los clubes que se cobijan bajo el alero de la Asociación local: Cordenap, Español y Pioneros.

Proyectos formativos (Fondeporte) y también competitivos, todo gratuito, integran la agenda anual en diversas fechas de un calendario normal, destacando los denominados Rankings (a cargo del Español), las Ligas (Cordenap) y el Open (Pioneros).

INCERTIDUMBRE

Pero la crisis sanitaria trastocó todos los planes de una temporada que debía comenzar este mes con escuelas formativas. “Estamos viendo, pensábamos que se podía partir en mayo, pero se ve muy difícil”, comenta Cristina Hernández, técnico de Cordenap y coordinadora de la Asociación de Tenis de Mesa Magallanes.

A priori, estima que recién agosto es una opción más realista para iniciar las actividades, considerando que esta disciplina mueve a gran cantidad de escolares y, en esa línea, la eventual fecha de retorno a clases asoma clave para retomar también la práctica de deportes con los más pequeños. “Dependerá de cómo se dé todo, quizás con un menor número de niños. También hay que ver la disponibilidad de gimnasio y me imagino que los horarios serán más limitados cuando la actividad sea presencial, con pocas horas. Seguramente se va a priorizar lo académico, aunque creo que el deporte tampoco puede quedar de lado porque en ese sentido pierden los niños al no tener actividad física”, plantea la entrenadora.

Incluso, se aventura a no descartar la posibilidad, dependiendo de la contingencia, que al menos las escuelas formativas no funcionen este año. “Esperemos que no sea así… Además, como no es un deporte de contacto, quizás igual se pueda, sin tantos niños y respetando los espacios”, añade.

ACTIVIDADES SUSPENDIDAS

La realidad dicta hoy que todas las actividades del tenis de mesa fueron postergadas hasta nuevo aviso. “El 21 y 22 de marzo íbamos al Nacional Sub-11 y Sub-13 en Santiago con alrededor de siete niños y niñas. Cuatro o cinco de ellos estaban incluso entre los 12 mejores del país en los rankings, pero no se pudo viajar”, lamenta Cristina.

El 29 del mismo mes estaba planificado un Selectivo Nacional que otorgaba cupos para la Selección Chilena, sin embargo también fue aplazado. “Varios de nuestros niños tenían posibilidades, entre ellos Joaquín Soto, Vicente Vidal, Florencia Oyarzo, Jareth Tapia y Diana Cárdenas. Al final, perdimos los pasajes y ahora estamos en gestiones para ver si podemos cambiarlos de fecha para alguna competencia en el segundo semestre o al menos lograr la devolución del dinero de los pasajes, que fueron costeado por los padres”, explica.

CLUB SPEED BALL

En otra arista, la entrenadora destaca el aporte que el club Speed Ball realiza al tenis de mesa puntarenense trabajando desde una vereda paralela a la Asociación. “Su técnico es José Luis Maldonado, quien durante muchos años viene trabajando en la formación con todo su equipo y además efectúa una labor muy importante a nivel paralímpico”, enfatiza.

Mientras tanto, de cara al futuro los tenismesistas que son seleccionados regionales están cumpliendo con pautas de trabajo físico en casa -alrededor de 45 minutos de actividad- para que la puesta a punto no sea un problema adicional cuando se pueda volver a los gimnasios.

Asimismo, Cristina afirma que la idea es retomar en el segundo semestre las escuelas formativas gratuitas y realizar talleres de tenis de mesa. Para ello invita a los interesados a contactarse con el fono 9-74736908. “Se trata de priorizar lo masivo para ir captando talentos. Así han surgido muchas figuras promisorias”, finaliza la entrenadora.