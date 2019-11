Para Salas “no están las condiciones”, mientras la UC y la “U” quieren jugar

El retorno del fútbol nacional debería concretarse hoy, pero ni entre los mismos protagonistas de la actividad existe total claridad respecto a si están dadas las condiciones para que vuelva a rodar el balón.

Esto pese a las señales que han surgido desde el Gobierno, Carabineros y Estadio Seguro. Por ejemplo, anoche la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, fue clara. “Si se suspenden los partidos por motivos que la autoridad evalúe, que puedan afectar a los jugadores o a las personas que vayan con tranquilidad al espectáculo, nosotros lo podemos comprender”, enfatizó.

Acto seguido, golpeó la mesa a la hora de rechazar presiones. “Lo que nunca vamos a aceptar es que dirigentes y jugadores se sientan amenazados y secuestrados por individuos que no son hinchas del fútbol. Esa diferencia hay que hacerla con mucha fuerza. No se dejen amedrentar por barrabravas”, hizo un llamado la ministra.

COLO COLO Y LAS “SEÑALES”

En la vereda de Colo Colo, el técnico Mario Salas es uno de los escépticos. “Los cambios de programación, hasta viéndolo desde un punto de vista profesional, señalan que no hay normalidad. Hay señales que nos muestran que no están las condiciones para jugar… Las cosas hay que prevenirlas. Si no están las condiciones, no se puede jugar”, enfatizó el DT albo en conferencia de prensa.

Aclaró que “estamos con la idea de jugar, pero hay que interiorizarse y preguntar sobre las condiciones que existen actualmente. Es importante que en caso de que se juegue la gente que pague por ir al estadio se encuentre con un espectáculo que esté a la altura de la situación”.

“Hemos sido sobrepasados por un movimiento muy fuerte de nuestro país. La verdad, no veo conveniencias personales en esto. He sido lo más objetivo y empático posible con lo que está pasando. No pienso en si iremos a Copa Libertadores o las fechas pendientes que tenemos”, aseguró.

SIN “RIVALIDAD”

Por su parte, el volante argentino Luciano Aued, uno de los referentes del puntero Universidad Católica, estima que las posturas no son excluyentes.

“Estamos en total acuerdo con las medidas sociales que se intentan ganar. Pero lo importante es remarcar que no hay que hacer una rivalidad entre que se juegue al fútbol y las demandas de la gente”, opinó.

“El fútbol siempre fue un vehículo para que la gente se manifieste, de todo tipo, y en este caso más aún. Después quedarán los hinchas que vengan a la cancha para hacerse notar pacíficamente”, añadió.

Aued explicó que el fútbol “es un trabajo y hay un montón de gente que depende de nosotros y de lo que mueve el fútbol. Entonces, necesitamos jugar”.

“GARANTIAS”

Por su parte, el zaguero argentino Lucas Aveldaño, defensa de Universidad de Chile, apuntó que “no se trata de creer o no” si el fútbol finalmente retornará.

“Los que tienen que darnos la seguridad son los organizadores. Si lo programaron es porque están las condiciones. Si están las garantías, nosotros jugamos. Hay partidos el viernes (hoy) y sábado, a nosotros nos toca el domingo. Espero que vaya todo bien y podamos jugar”, expresó el defensa central.