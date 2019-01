“Parece que el avión se va a caer a pedazos”

Una avioneta privada en la que viajaba el futbolista profesional argentino Emiliano Sala Taffarel desapareció el lunes por la noche sobre el Canal de la Mancha.

El delantero de 28 años, oriundo de Santa Fe y revelación en 2018, fue recientemente transferido por el club francés Nantes al Cardiff City, club galés que compite en la Premier League de Inglaterra, y viajaba a Cardiff para ser presentado.

Sin embargo, la avioneta desapareció a unos 20 kilómetros al norte de la isla inglesa de Guernesey y la búsqueda fue interrumpida el lunes debido a las difíciles condiciones meteorológicas por el invierno europeo y se retomó ayer sin resultados positivos.

Fuentes policiales francesas confirmaron que Emiliano Sala, autor de 12 goles con el Nantes en la primera mitad de la temporada, viajaba en la aeronave junto al piloto, al tiempo que la policía de Guernsey comunicó anoche que luego de 15 horas de búsqueda se encontraron varios objetos flotando en el agua, pero no confirmó que pertenezcan a la avioneta extraviada.

DIFICIL TAREA

“Si aterrizaron en el agua, las posibilidades de supervivencia son, en este punto, escasas”, apuntó la autoridad inglesa, confirmando que las operaciones de búsqueda con dos aviones, dos helicópteros y un barco se suspendieron nuevamente para reanudarlas durante la amanecida de hoy.

“Si están realmente bajo el agua, te diría que no hay posibilidad de encontrarlos con vida. Me fui a nadar el otro día y duré 30 minutos. Es excesivamente fría la temperatura del agua, una persona sumergida probablemente no sobreviviría por más de una hora, a menos que tenga alguna protección. Personalmente, no creo que haya ninguna posibilidad de que aún estén vivos en este momento”, reconoció el director de la búsqueda por aire de la policía de Guernsey, John Fitzgerald.

“Me resulta difícil pensar que pudieran haber hecho algo más que un aterrizaje en el mar o al menos tocar el agua de alguna manera. Los radares perdieron su rastro al noroeste de Alderney, a 24 kilómetros del norte de la isla de Guernsey. Si hubieran aterrizado en algún lugar bajo vigilancia, el tráfico aéreo habría sido informado”, agregó.

Para la autoridad, podría tratarse de “un problema técnico o mecánico”, aunque “el avión que tomaron (Piper PA-46 Malibu) es muy bueno, pero algo catastrófico debe haber ocurrido, no hay razón para que este avión haya encontrado un problema…”.

AUDIO ANTE

DE DESPEGAR

Sala envió un audio de Whatsapp a sus amigos tras despegar desde Nantes a Cardiff. “Estoy muerto, estuve en Nantes haciendo muchas cosas. Estoy arriba del avión que parece que está por caerse a pedazos y me estoy yendo a Cardiff. Si en una hora y media no tienen novedades mías… No sé si van a mandar a alguien a buscarme, porque no me van a encontrar. Papá, qué miedo que tengo”, comentó el jugador en un archivo difundido por diversos medios argentinos, los que confirmaron su veracidad con la familia.

Además, el ariete del Leganés español, Diego Rolán, también se refirió al audio señalando a Radio 1010 AM de Uruguay que “yo recibí un mensaje que Emiliano le había mandado a uno de sus amigos de Argentina y él estaba muy asustado. Predijo todo lo que pasó”.

LA ANGUSTIA

DE SU PADRE

Horacio Sala, padre del futbolista, se mostró destrozado en diálogo con el canal C5N de Argentina. “Quisiera encontrarlo vivo, pero se me están yendo las ilusiones. No creí nunca que iba a pasar una cosa así. Estoy desesperado, ojalá que todo salga bien”, expresó.

“Ahora mi esposa y mi hija se van para allá, lo demás no sé nada, nadie me avisó nada, me enteré por un amigo y por los medios, yo hablé con él el domingo. Esto es inexplicable, tenía todo el futuro por delante”, cerró desgarrado el hombre, padre de dos hijos más.

Emiliano Sala, quien llegó al fútbol francés en 2010 desarrollando su carrera en ese país desde entonces, fue traspasado a Cardiff por una suma récord de 17 millones de euros. El lunes pasado acudió al centro de entrenamiento del Nantes para recuperar sus últimos objetos personales. La cuenta de la red social Twitter del club publicó una foto del delantero rodeado de sus compañeros del club francés.