Paredes acusa a Mayne-Nicholls de “tomarse el club”

Todo continúa igual en Colo Colo. Blanco y Negro y los jugadores siguen sin alcanzar un acuerdo luego que la concesionaria se acogiera a la Ley de Protección del Empleo.

Tras la cita de más de cuatro horas que tuvo lugar ayer en la Inspección del Trabajo, el vicepresidente de ByN, Harold Mayne-Nicholls, reconoció que la situación no ha cambiado y explicó la “traba” en las conversaciones.

Por parte de la gerenciadora alba, el principal asistente a la cita fue precisamente Mayne-Nicholls, mientras que del plantel entraron a la reunión Juan Manuel Insaurralde, Pablo Mouche y Miguel Pinto. Asistieron a la Inspección del Trabajo, pero no ingresaron a la junta de diálogo Esteban Paredes, Julio Barroso y Matías Zaldivia.

NEGOCIACION

En términos generales, el plantel albo está dispuesto a un recorte salarial pero exige que los montos sean restituidos totalmente en un plazo determinado, una opción que descarta ByN.

“No estamos en condiciones de garantizar la devolución del 100% de lo que se descuente, sería una irresponsabilidad, no ha sido un tema fácil, pero de momento no hay acuerdo y esperamos lograrlo”, sostuvo el directivo.

Y agregó: “La traba es que no estamos en condiciones de devolver el 100% de lo descontado, hemos hecho el mejor de nuestros esfuerzos en una oferta que se hizo llegar el fin de semana”.

El ex presidente de la ANFP profundizó la situación: “Si no hay acuerdo en que el 100% del retorno es imposible, no seremos capaces de avanzar y habrá que seguir en el marco de la ley. Ha sido desgastante para todos. No es una situación grata para nadie”.

SIN CONSENSO

Mayne-Nicholls admitió que en los últimos días le presentaron al plantel una nueva propuesta y que los jugadores respondieron con otra oferta, sin embargo, tampoco hubo consenso. “Ellos presentaron una contrapropuesta, agradecimos dialogar con respeto, pero en la contrapropuesta la piedra de tope es el 100%… Es imposible garantizar ese total de reembolso… Me imagino que tendrán razones profundas para mantener su postura, nosotros también: estamos garantizando el trabajo a la gran mayoría de la institución, 215 funcionarios. Necesitamos certezas y retornar el 100% es imposible”, cerró tajante el vicepresidente de Blanco y Negro, abriéndose a la posibilidad de continuar dialogando.

PAREDES DISPARA

Acto seguido habló con la prensa el capitán albo Esteban Paredes. “Llevamos varias semanas negociando. Nosotros los jugadores, además de los trabajadores, siempre vamos por lo justo. No le queremos robar un peso al club, jamás ha sido la intención. Queremos llegar a acuerdo con Blanco y Negro. Llegar a un buen acuerdo para ambos”, sostuvo.

“Como equipo y plantel hemos decidido tener una reunión entre todos, pero vemos difícil, lejano un acuerdo. Pueden variar las opiniones de aquí a mañana (hoy), pero como plantel les vamos a exponer lo que opinan nuestros compañeros”, complementó.

DISPOSICION

“Nosotros (la comisión negociadora) nos hemos tomado una atribución que quizás no debería, pero hemos decidido no cobrar los premios de la Copa Libertadores, lo que es un porcentaje alto, también de Copa Sudamericana. Estamos cediendo bastante en eso y le estamos dando plazo a la dirigencia para que, por lo menos, cumpla con el 100% de nuestro sueldos”, explicó.

Sobre la devolución del dinero, el ariete manifestó: “Estamos dispuestos a que sea en uno, dos o hasta tres años. Hay un porcentaje que no es mínimo, vamos a preguntarle al plantel qué es lo que piensan. Nosotros luchamos por 25 jugadores y 50-60 trabajadores a los que les mandaron la carta con el descuento. Buscamos negociar con ByN, cediendo premios que nos deben, temas de partidos amistosos, cenas. Además, son muchos los que terminan el contrato. Entonces hemos cedido 3 años y eso nos duele demasiado. La gente no sabe la realidad”.

Además, Paredes explicó que ellos no reciben finiquitos al terminar sus contratos. “Somos trabajadores, llevo 11 años en la institución y no me voy con un finiquito. Hay muchos trabajadores que se llevan finiquito, nosotros no. Entonces, nos sirven las remuneraciones como a todos. Siempre quisimos ayudar al club”.

LAS CRITICAS

Sobre las críticas de Daniel Morón al plantel, antes de que el mítico ex portero dejara su cargo como director de Blanco y Negro, el centrodelantero comentó que “duele cuando tiran ídolos a pelear con otros… Ese es un show para la gente que no debería verse. En vez de unirnos, nos hacen pelear y eso no debería ser. Me duele cuando por cámara o la TV mandan mensajes, siendo que siempre nos comunicamos personalmente, duele”.

Asimismo, Paredes comentó la ausencia del presidente Aníbal Mosa en la reunión de ayer. “Me extrañó mucho que no haya estado. Esperemos tener otra mediación… La verdad es que esto cansa. Quedamos ambas partes mal ante la gente. Esperemos que todo se solucione pronto”.

Finalmente, lanzó un duro dardo a Mayne-Nicholls: “Es difícil cuando uno lleva tantos años en Colo Colo y gente que lleva seis meses se toma el club… Pero voy a seguir siendo Paredes y siempre estaré dispuesto para la institución. Lo digo para el que quiera tomar estas palabras…”.