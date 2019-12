Paredes, el mejor futbolista de la década

Un panel de expertos analizó 17 Campeonatos Nacionales desde el año 2010 hasta 2019 y determinó que Esteban Paredes es el mejor futbolista de la década en el balompié nacional.

En la misma temporada que logró alcanzar el récord de máximo goleador en la historia del fútbol chileno (con 216 tantos), el ariete de 39 años es reconocido como la figura local más relevante por el estudio que efectuó El Mercurio.

El ídolo de Colo Colo, quien superó la marca que ostentaba el mítico Francisco “Chamaco” Valdés, fue goleador en cinco torneos locales durante la última década y ganó cuatro títulos con los albos.

“Lo de Paredes no tiene discusión. En los primeros años de la década no lo acompañó mucho el equipo, pero tras su regreso de México fue muy determinante y además logró el récord”, apuntó el ex delantero albo y hoy comentarista Sebastián “Chamagol” González.

“ONCE” IDEAL

El experimentado centrodelantero, quien echará pie atrás en su anunciado retiro para prolongar su carrera durante 2020, integra la oncena ideal de la década en una formación que tiene mayoría de jugadores que en su momento defendieron a Universidad de Chile durante la época de Jorge Sampaoli, con la obtención de la Copa Sudamericana 2011 como máximo logro.

El equipo está conformado por Johnny Herrera; Matías Rodríguez, Julio Barroso, José Rojas, Jean Beausejour; Marcelo Díaz, Charles Aránguiz; José Pedro Fuenzalida, Jaime Valdés; Esteban Paredes y Eduardo Vargas.