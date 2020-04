Paredes en el 95º aniversario de Colo Colo: “Con todo lo que ha pasado es difícil pensar en el retiro”

Colo Colo celebró ayer 95 años de vida y su capitán Esteban Paredes habló a través del Instagram Live del club contando sus sensaciones en medio de la pandemia.

“Con todo lo que ha pasado el año pasado y este año es difícil pensar en el retiro o decir que hasta aquí llega mi carrera… Lo he pensado mucho y tengo que tomar una decisión, pero no puedo adelantar nada. Depende de muchos factores, como si quiero seguir entrenando o jugando”, comentó el delantero, quien en un par de ocasiones ha echado pie atrás en su decisión inicial de dejar el fútbol activo a fines del año pasado.

SU IDOLO

En otros temas, el goleador se animó a confesar cuál ha sido el técnico que más lo marcó en su carrera, apuntando al argentino Pablo Guede, quien lo dirigió entre 2016 y 2018 en Macul, al tiempo que reveló quién es su máximo referente en la tienda alba.

“Mi ídolo es Barticciotto. Sigo siendo hincha de él. Me gustaba cómo jugaba y la garra que ponía en cada partido, me identifico mucho con Marcelo”, confesó.

En relación a cómo ha pasado la cuarentena, dijo que “entreno en casa y además he realizado cosas que antes no podía. He estado más tiempo con mis hijos, hay tiempo para pensar y meditar. Espero que todos aprendamos de esta gran lección que nos está dando la vida”.

ANIVERSARIO

Sobre el aniversario del club, sostuvo que “es un día glorioso, fundamental para todo colocolino de corazón. Es importante que siempre estemos alentando donde sea a nuestro club y ojalá nos volvamos a ver pronto en nuestro estadio para que celebremos todos juntos”.

Paredes, quien el próximo 1 de agosto cumplirá 40 años, relató cómo se dio su llegada al “Cacique” en 2009: “Tuve ofertas de la ‘U’ y la UC. Al día siguiente me llama mi representante y me dice que Colo Colo estaba interesado y le digo: ‘Ya, vámonos de una para allá’. No lo dudé”.

Sobre Universidad de Chile afirmó que “es nuestro archirrival y sí o sí tenemos que ganarle. Cuando uno llega al club tiene que sentir esa pasión y para mí se dio muy bien, porque siempre le anoto a la ‘U’ y eso es lo más lindo que me ha podido pasar”.

BORGHI ACLARA

En otro plano, el ex entrenador de Colo Colo, Claudio Borghi, aclaró sus dichos luego que Las Ultimas Noticias publicara una nota en la que el hoy comentarista del CDF aseguraba que “en Chile nunca más dirigiré”.

“Dar entrevistas a la distancia es complejo. Lo que dije es que hay equipos que no puedo dirigir en Chile, porque están apostando por entrenadores más jóvenes o con menos presupuestos. Yo tengo 55 años y no soy un tipo barato para trabajar. Sólo dije que cada vez se me hace más complejo trabajar en Chile, nunca dije que no volvería a trabajar en Chile, sino que en el futuro inmediato buscaban otras propuestas u otros entrenadores”, explicó el “Bichi” mediante un Live de Instagram con el periodista Enzo Olivera.

Añadió que “es difícil que dirija en Chile porque estoy muy identificado con Colo Colo; en Universidad de Chile no puedo dirigir y Universidad Católica busca otros entrenadores, por lo general en el extranjero, mientras que los demás equipos no tienen los presupuestos. Por eso, me queda sólo Colo Colo, que no tiene entrenador, pero eso ya no depende de mí”.