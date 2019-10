Paredes quiere triunfo y récord y a Caputto le “hierve la sangre”

Esteban Paredes vivirá un superclásico especial. “Lo más importante es ganar el partido y si puedo anotar (para el récord), mejor todavía. Pero lo más importante es el equipo”, comentó el capitán de Colo Colo en conferencia de prensa.

“Si anoto sería muy lindo. Eso sí, no es necesario hacer tanta locura y tanta fiesta…”, se desmarcó el ariete, aludiendo a la celebración que viene preparando Blanco y Negro desde el partido ante Cobresal, cuando perdieron 0-2 en el Monumental el pasado 1 de septiembre y tenían hasta un helicóptero preparado para la ocasión.

“Si hago el gol lo voy a celebrar con mis compañeros, con la gente, pero jamás me voy a burlar del rival”, añadió Paredes, quien durante el “Arengazo” fue captado saltando y gritando con compañeros “El que no salta se va a la B”, al son de la Garra Blanca. “Eso es algo del momento, uno ni lo piensa, solamente sale y el que ha jugado fútbol lo entiende, pero no fue con mala intención…”, se apuró en aclarar.

Consultado si el de hoy será su último superclásico, Paredes respondió que “sí”, pero luego se retractó diciendo que aún no ha tomado una decisión definitiva y que lo hablará a fin de año con sus más cercanos.

Y ¿le gustaría que la “U” descienda?: “Para el fútbol chileno es malo. Pero nosotros tenemos que preocuparnos de pelear arriba”.

CAPUTTO

“CALIENTE”

En el Centro Deportivo Azul habló ayer Hernán Caputto. “A veces uno no quiere ver la realidad, pero resulta que son muchos años sin ganar en el Monumental. Pero lo importante es que no sea una presión, sino un partido más para cambiar la historia”, filosofó el DT de la “U”.

Sobre las burlas que han recibido por la posición en la tabla, en zona de descenso y el posible gol de Paredes para su récord, Caputto reconoció que “nos hierve la sangre, pero es normal y tratamos de que no nos influya de mala manera”.

“La idea es que lleguemos al partido y sigamos con la estrategia y el plan de juego ideado, más allá de Esteban y la fiesta que ha estado preparada de partidos anteriores”, finalizó Caputto.