Paredes tras el récord y la “U” apuesta a “perder el respeto” en el Monumental

Colo Colo anunció ayer que se agotaron las entradas para el superclásico de este sábado a las 15 horas en el Monumental, por la 23ª fecha del Campeonato Nacional.

Los albos llegan segundos en la tabla, muy entonados luego del sólido triunfo como visita por 4-2 sobre Audax Italiano, al que precisamente desplazaron a la tercera posición.

“Gracias caciques, estará muy linda la Ruca”, escribió la cuenta oficial del cuadro “popular” en Twitter, mientras que la página dalealbo.cl tituló: “¡Será una fiesta! Se agotaron las entradas para el superclásico”.

El sitio agregó que “¡Todo el año es carnaval!” en el recinto de Macul, para luego detallar que el aforo permitido por Estadio Seguro es de 40 mil espectadores. “El estadio será una caldera, como es costumbre en estos partidos. ¡A ganar!”, arengó la página identificada con Colo Colo.

PAREDES Y

EL RECORD

En lo futbolístico, Esteban Paredes será titular y portará la jineta alba, con lo cual se disipan las dudas respecto a los rumores sobre una eventual suplencia a raíz del buen rendimiento que tuvo Colo Colo en La Florida sin el ariete de 39 años, quien no fue citado para no arriesgar una lesión en el césped sintético del recinto itálico.

El delantero, de esta forma, tendrá la opción de romper el récord de máximo goleador histórico del fútbol chileno (está igualado con Francisco “Chamaco” Valdés en 215 dianas) precisamente ante el archirrival, lo que tiene un sabor especial para los albos, más considerando que Paredes ya le ha marcado 14 goles a Universidad de Chile durante su carrera.

Colo Colo hizo ayer una práctica regenerativa y la gran duda es la inclusión de Jaime Valdés, otro que podría ser titular, en desmedro de Branco Provoste, quien manejó los hilos ante Audax.

Mario Salas podría inclinarse por la siguiente oncena: Brayan Cortés; Felipe Campos, Juan Manuel Insaurralde, Julio Barroso, Oscar Opazo; Iván Rossi, Gabriel Suazo; Jaime Valdés (Branco Provoste); Marcos Bolados, Esteban Paredes y Pablo Mouche.

“ENVION ANIMICO”

Tras jugar ya el semestre pasado en el estadio Nacional ante la “U” (1-1), Pablo Mouche, quien en esa ocasión anotó el gol albo, vivirá este sábado su primer superclásico en el Monumental. “Es una semana especial, se vive diferente, lo sientes en los entrenamientos, la gente te lo hace saber en las calles, es distinto a jugar con otro rival”, comentó el delantero argentino en diálogo con la prensa en la sede de la ANFP, donde ofreció una conferencia de prensa conjunta con el capitán azul Matías Rodríguez.

“Para nosotros es importante llegar con el envión anímico que significó el triunfo ante Audax, pero sabemos que ahora será un partido distinto, que los clásicos son así”, añadió, resaltando que “nos reencontramos con esa intensidad, con esa agresividad que mostramos en el primer semestre”.

Mouche tuvo también palabras para lo que viven los azules en su lucha por evitar el descenso. “Ya el semestre pasado fue un partido muy parejo y estábamos en una situación similar a la de ahora. Será lo mismo”.

“Lo digo sinceramente, la ‘U’ tiene un gran equipo que no juega mal y buscarán cambiar la imagen, con hambre de salir de esa situación”, complementó.

PRACTICA AZUL

Mientras tanto, el plantel de Universidad de Chile entrenó ayer por la mañana en el Centro Deportivo Azul esperanzado en un triunfo sobre el archirrival que le permita abandonar la zona de descenso directo. El cuadro laico se encuentra penúltimo y viene de caer como local ante Palestino por 2-3 exhibiendo un opaco rendimiento.

Lo positivo para el técnico Hernán Caputto es que recuperó a tres lesionados, el ariete Angelo Henríquez, el central Lucas Aveldaño y el extremo Sebastián Ubilla, todos titulares, y además podrá contar con Matías Rodríguez, quien cumplió una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

A priori, el entrenador azul podría inclinarse por la siguiente oncena: Fernando De Paul; Matías Rodríguez, Osvaldo González, Lucas Aveldaño, Jean Beausejour; Gonzalo Espinoza, Camilo Moya; Sebastián Ubilla, Nicolás Oroz, Leandro Benegas; y Angelo Henríquez.

A “PERDER

EL RESPETO”

Rodríguez arengó a sus compañeros de cara al partido en el Monumental, donde la “U” no gana hace 18 años. “Hemos llegado a este partido en la primera rueda mejor que el rival y no hemos ganado (1-1); hemos jugado mejor y no hemos ganado; hemos llegado con mucha diferencia y tampoco hemos ganado… Entonces lo único que tengo claro es ir a ese estadio y perderle el respeto, lo digo en el buen sentido, que quede claro, o sea, animarse a jugar”, sostuvo el capitán azul en la rueda de prensa.

Eso sí, el lateral argentino asume que el escenario es complejo. “Somos conscientes de no estamos donde nos gustaría y sabemos que será un partido sumamente difícil, pero también sabemos que este partido es fundamental en lo mental para lo que viene después”, explicó.

“Para nosotros es una gran posibilidad de sumar de a tres, de ganar y de tener un envión anímico… Yo veo unas ganas en el equipo desde ayer (lunes) sabiendo que es una gran oportunidad para nosotros. La palabra descenso es fuerte, pero hay que tratar de sacársela rápido. No podemos dar nada por perdido. Vamos a ir por los tres puntos, no vamos a especular con un empate”, aseguró.

CAMPAÑA

En la conferencia de prensa conjunta de Mouche y Rodríguez se realizó el lanzamiento de “El fútbol no te da la espalda”, iniciativa con la que el ente rector del fútbol chileno, en conjunto con el CDF y la Corporación Yo Mujer, buscan sensibilizar sobre el Cáncer de Mama durante el mes de octubre.

Los protagonistas del superclásico vistieron las camisetas de la campaña y se sumaron al llamado a la prevención y el autodiagnóstico.

“El fútbol tiene una visibilidad enorme y para nosotros es un honor poder colaborar con mostrar esta temática y promover la autodetección. Durante todo octubre, el fútbol chileno estará siendo protagonista de esta iniciativa”, comentó el gerente de Ligas Profesionales de la ANFP, Rodrigo Robles.

De esta manera, los capitanes de los equipos utilizarán una jineta de color rosado y el resto del plantel un brazalete del mismo tono. Asimismo, los clubes realizarán una serie de acciones para concientizar a los hinchas sobre esta enfermedad que, si se detecta temprano, puede salvar la vida de miles de mujeres año a año.