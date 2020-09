Paredes y Barroso serán bajas en la visita de Colo Colo a Brasil

Un nuevo dolor de cabeza sumó ayer el técnico de Colo Colo, Gualberto Jara, luego de que se confirmara una nueva lesión de Julio Barroso, quien no viajará a Brasil y se perderá el trascendental partido de mañana ante Atlético Paranaense, por Copa Libertadores.

El central argentino sufrió un problema muscular en la zona abdominal del psoas, por lo que no será considerado en el viaje que el equipo realizará a Paraná.

La baja de Barroso se suma a la de Esteban Paredes, quien arrastra varios problemas musculares y tampoco será considerado en el partido válido por la cuarta fecha del grupo “C” del certamen continental.

“NO ESTA BIEN”

“Esteban no está en la plenitud de sus medios físicos y no se ha recuperado bien. Tiene una lesión de aductor que arrastra hace tiempo y tras una serie de partidos lo resiente. Hay que cuidarlo, de manera que no se traduzca en una lesión que lo deje fuera más tiempo. En base a eso estamos cuidando los mínimos detalles”, explicó el técnico albo Gualberto Jara.

“Indudablemente va a ser una baja muy sensible, por lo que aporta Paredes, sus goles, su experiencia y ascendencia en el equipo. De eso no hay duda, pero también confiamos en los compañeros que esperan una oportunidad de demostrar y aportar al equipo”, complementó el DT.

CASO ZALDIVIA

El entrenador paraguayo también lamentó la grave lesión del central argentino Matías Zaldivia, una rotura de tendón de Aquiles que lo tendrá varios meses inactivo. “Lo de Matías es algo que nos dolió a todos, en un momento que estaba recuperándose de su lesión anterior y justo cuando comenzaba a alternar en el equipo. Es una lástima, pero le enviamos mucha fuerza. Estamos todos con él. Ojalá la recuperación sea pronta”, expresó Jara.

En cuanto al rival, Jara dijo que “imaginamos a Paranaense con el estilo clásico del fútbol brasileño: juego ofensivo con laterales adelantados”.

LAS OPCIONES

Dos opciones maneja el cuerpo técnico para suplir a Barroso y Paredes mañana contra Paranaense. En la primera, Felipe Campos pasa al centro de la zaga para hacer dupla con Juan Manuel Insaurralde, mientras que en ofensiva asoma Javier Parraguez en desmedro de Nicolás Blandi. En esa línea, Colo Colo formaría con Brayan Cortés; Oscar Opazo, Felipe Campos, Juan Insaurralde, Ronald de La Fuente (Bryan Véjar); César Fuentes, Gabriel Suazo; Matías Fernández; Marco Bolados, Pablo Mouche y Javier Parraguez.

En la segunda formación, la idea de Jara es retrasar a Fuentes para que juegue como líbero, permitiendo el ingreso de Carlos Carmona en la zona media. El “once” sería con Cortés; Fuentes; Campos, Insaurralde; Opazo, Suazo, Carmona, Véjar; Fernández; Bolados y Mouche.

El encuentro se jugará mañana a las 19,15 horas (de Chile). Cumplidas tres fechas, Paranaense y Colo Colo lideran con 6 puntos, seguidos de Wilstermann y Peñarol, ambos con 3.

CATOLICA REPITE

También mañana, pero por el grupo “E”, verá acción Universidad Católica en Copa Libertadores enfrentando como visita al América de Cali.

El DT cruzado Ariel Holan planea repetir la fórmula que le ha dado frutos en los últimos partidos y usará nuevamente el esquema 4-3-3 que le sirvió para vencer por 2-0 a Gremio la semana pasada en San Carlos de Apoquindo.

Aunque el elenco de la precordillera recuperó al central Benjamín Kuscevic luego de que se frustrara su traspaso al Dínamo Zagreb de Croacia (no pasó los exámenes médicos), tampoco estará disponible para la UC, pues se sometió a una operación de tobillo.

De esta manera, la más probable oncena que enfrentará al conjunto colombiano será con Matías Dituro; José Pedro Fuenzalida, Germán Lanaro, Valber Huerta, Raimundo Rebolledo; Ignacio Saavedra, César Pinares, Luciano Aued; Gastón Lezcano, Fernando Zampedri y Edson Puch.

El encuentro de mañana se jugará a partir de las 21,30 horas (de nuestro país) en el estadio “Pascual Guerrero” de Cali. Luego de tres fechas, Inter de Porto Alegre encabeza el grupo “E” con 7 puntos. Segundo está Gremio (4) y a continuación se ubican América y la UC (ambos con 3).