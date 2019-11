Pellegrini, principal candidato a la “guillotina” en el fútbol inglés

Manuel Pellegrini lo está pasando nada de bien en Inglaterra. El sábado su West Ham cayó 2-3 ante el Tottenham y su nuevo entrenador José Mourinho, acumulando ocho partidos sin conocer de victorias.

Ciertamente, la profunda crisis que está viviendo en el conjunto de los “martilleros” tiene al entrenador chileno en la cornisa.

Así lo aseguraron los medios ingleses, afirmando que el “Ingeniero” está en el primer lugar en la carrera de los estrategas que corren más peligro en ser despedidos en la Premier League.

“Pellegrini desplaza a Unai Emery (Arsenal) en la carrera del técnico que tiene más chances de dejar su cargo”, tituló Daily Mail, haciendo hincapié en los pobres números del nacional, con énfasis en la dura derrota 0-4 ante el modesto Oxford de la Tercera División.

Daily Mirror incluso fue más allá y elaboró un ranking de los entrenadores más cuestionados. Pellegrini está en el primer lugar, junto a Emery y Marco Silva.

El rotativo ya habla de los posibles sustitutos para el ex DT de Villarreal: Rafael Benítez y Chris Wilder (Sheffield) estarían siendo sondeados como alternativas por la dirigencia del West Ham.

Un mal momento para el “Ingeniero”, quien, por si fuera poco, tendrá una dura misión este sábado cuando visite al Chelsea en otro clásico de Londres.

“SIGO CONFIANDO”

“Hay frustración porque otra vez no pudimos ganar en otro partido en casa y era un derbi contra el Tottenham, donde queríamos vencer para nuestros aficionados, pero no pudimos. Nuestros futbolistas están jugando bajo una gran presión y no pueden hacer lo que quieren hacer”, asumió Pellegrini tras el revés sabatino.

El elenco del “Ingeniero” no gana desde que el pasado 22 de septiembre superó 2-0 a Manchester United y suma apenas dos puntos de los últimos 21 en la Premier. “Los aficionados quieren resultados y siempre nos apoyan. Este estadio siempre ha estado lleno y yo dije cuando llegué que queríamos ayudar a que el equipo diera un paso más. Ahora, cuando las cosas están mal y no estamos ganando, por supuesto que ellos deben tener una reacción. Son muchos partidos en casa que no hemos ganado”.

“Se vienen encuentros difíciles, pero sigo confiando en los jugadores y en nuestra forma de trabajo. Cuando consigamos por fin una victoria, la presión se calmará”, cerró Pellegrini.

13ª FECHA

Manchester City, con Claudio Bravo en la banca, le ganó por 2-1 al Chelsea en la 13ª fecha, que registró estos marcadores:

Sábado 23

West Ham 2 – Tottenham 3.

Bournemouth 1 – Wolverhampton 2.

Arsenal 2 – Southampton 2.

Brighton 0 – Leicester 2.

Crystal Palace 1 – Liverpool 2.

Everton0 – Norwich 2.

Watford 0 – Burnley 3.

Manchester City 2 – Chelsea 1.

Ayer

Sheffield 3 – Manchester United 3.

Hoy

17,00: Aston Villa – Newcastle.

* Horario de Chile.

POSICIONES

1.- Liverpool 37 puntos.

2.- Leicester 29.

3.- Manchester City 28.

4.- Chelsea 26.

5.- Wolverhampton 19.

6.- Sheffield, Burnley y Arsenal 18.

9.- Manchester United y Tottenham 17.

11.- Bournemouth 16.

12.- Brighton, Crystal Palace y Newcastle 15.

15.- Everton 14.

16.- West Ham 13.

17.- Aston Villa 11.

18.- Norwich 10.

19.- Southampton 9.

20.- Watford 8.