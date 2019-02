Pellegrini quiere replicar en West Ham al Chile de Bielsa

Marcelo Bielsa dejó toda una huella en su paso por la selección chilena y de vez en cuando es recordado por ser quien dirigió en sus inicios a la “Generación dorada” que después conquistó el bicampeonato de América.

Uno de los que se acordó del rosarino fue Manuel Pellegrini, quien en entrevista con “The Independent” llenó de elogios al actual DT del Leeds.

“Bielsa le dio otra personalidad a los jugadores chilenos. Tal vez no ganó nada con Chile, pero jugar contra ellos fue muy difícil. Tuvo éxito porque jugaba como un gran equipo”, expresó.

Agregó que espera replicar ese trabajo en el West Ham, que actualmente cumple una irregular campaña en la Premier League al ubicarse en el décimo puesto y lejos de la zona de clasificación a las copas.

“GRAN EQUIPO”

“En el West Ham debemos jugar con la mentalidad de ese gran equipo. Hizo un trabajo brillante en Chile, consiguió que Chile jugara como un gran equipo en esos años. Es un entrenador que siempre le da un estilo a un club”, añadió.

Sobre los mejores jugadores que dirigió, el “Ingeniero” sostuvo: “El más fácil de decir es Cristiano Ronaldo, porque es el mejor jugador del mundo, pero hay muchos otros: Ruud van Nistelrooy, Marcos Senna, Sergio Agüero, David Silva, Yaya Toure, Riquelme, Diego Forlán. No puedo decir sólo un nombre”.

VILLARREAL

El técnico chileno destacó también al primer elenco que dirigió en Europa: El Villarreal. “Cuando llegué y dije lo que esperaba del club, nadie lo creía, pero cuando empezamos a trabajar, y los jugadores tenían la confianza para hacerlo, tuvimos muchos logros: la semifinal de la Liga de Campeones, el segundo y tercer lugar en la Liga de España”.

“Debes hacerlo paso a paso para mantener esa mentalidad. Para mí, Villarreal es un ejemplo de cómo un club debe ser administrado por un propietario”, explicó.

Por último, no olvidó su paso por Argentina: “Tuve tres años muy exitosos en Argentina. No me arrepiento de mi tiempo allí. En River Plate ganamos el título, pero perdimos un partido contra Boca Juniors, y si pierdes un partido contra Boca debes aceptar toda la reacción. Porque sabes que sufrirás esas reacciones”.