Pellegrini rechaza dirigir a Boca Juniors: “Veo lejano volver a Sudamérica”

En medio de las elecciones que vive Boca Juniors, uno de los dirigentes propuso un nombre chileno que le encantaría ver en Boca Juniors: Manuel Pellegrini.

La continuidad del actual DT Gustavo Alfaro más allá de diciembre parece sentenciada, más aún luego de la eliminación ante River Plate en semifinales de la Copa Libertadores.

En medio de ese panorama, son varios los nombres que están sonando para sucederlo, entre ellos, el del “Ingeniero”, hoy en West Ham de Inglaterra.

“UN PRESTIGIO”

En entrevista con radio Mitre de Argentina, el DT chileno fue consultado por la banca de Boca y su respuesta fue tajante. “Siempre es un prestigio que un club tan importante como Boca quiera que lo dirija, me cuesta pronunciarme al respecto, pero de ahí a lo que suceda en el futuro, veo lejana mi vuelta a Sudamérica”.

“Los tres años que viví en Argentina fueron inolvidables, tuve la fortuna de dirigir a San Lorenzo y River Plate, dos grandes equipos de la Liga”, agregó sobre su paso por el fútbol trasandino.

SEGUIRA EN EUROPA

“Creo que nunca puedes descartar nada, pero he trabajado 20 años fuera de Chile y sigo con las mismas ganas. Ahora tengo contrato con el West Ham y no sé a dónde puede llevarme el futuro, pero me veo un par de años más acá en Europa”, insistió Pellegrini.

De paso, elogio el trabajo de Marcelo Gallardo en River Plate. “Me fue a ver cuando yo dirigía a Manchester City y conversé mucho con él sobre su proyecto. Siempre fue muy maduro de jugador y está cumpliendo una carrera brillante como entrenador en River. No hay dudas que lo veo dirigiendo en Europa y demostrando su capacidad”.

CASO RIQUELME

El “Ingeniero” repasó también su época como DT de Villarreal, donde vivió una fuerte polémica por marginar del plantel al astro argentino Juan Román Riquelme, quien después lo criticó públicamente.

“Con Juan Román vivimos una época inolvidable en Villarreal. Jugar la semifinal de Champions, a un paso de la final y salir segundo o tercero en la Liga es prácticamente imposible. El siempre fue un gran jugador, pero quizá en ese momento le faltaba un poquito de madurez y eso no le permitió seguir en Europa”, comentó.

“Como técnico tuve que tomar la medida que creía que era mejor para la institución (separarlo del plantel), por sobre la capacidad del jugador. Siempre lamente mucho no haber podido arreglar la situación con él, pero no tengo ningún rencor, ni terminé peleado, por lo menos desde mi punto de vista. Seguiré admirándolo como jugador, pero uno como técnico, hay ciertas normas que no puede saltar. Hoy tomaría la misma decisión, no me arrepiento”, complementó.

CRISIS SOCIAL

Pellegrini también tuvo palabras para el estallido social en nuestro país. “Ha sido lamentable todo lo sucedido, sobre todo por las consecuencias económicas que ha generado tanta destrucción e imagen negativa. Vivo con preocupación lo que pasa en Chile y ojalá haya un arreglo para todo el mundo”, opinó.

Al cierre del diálogo con radio Mitre, el DT se refirió a su presente en la banca de West Ham. “La Liga Inglesa siempre ha sido muy competitiva. Partimos muy bien la temporada, pero hemos tenido un pequeño declive y esperamos volver al camino del triunfo lo más pronto posible”, finalizó.