Pellegrini repasa a Mourinho: “Pensamos diferente en todo”

Manuel Pellegrini tendrá mañana un partido con doble morbo en la Premier League. En el choque como local frente al Tottenham (9,30 horas, de nuestro país), el técnico chileno prácticamente se jugará su continuidad en la banca del West Ham debido a la discreta campaña que está cumpliendo (acumula seis partidos sin ganar), pero además vivirá un nuevo duelo frente a José Mourinho, quien el miércoles fue sorpresivamente anunciado como nuevo DT de los “Spurs” tras el despido del entrenador argentino Mauricio Pocchettino.

Es que el estratega nacional ha tenido una marcada rivalidad en su carrera con el portugués, quien en varias ocasiones le ha lanzado dardos de manera injustificada.

HISTORIAL

Entre las agresiones de “Mou” al DT chileno figuran especialmente dos. “La diferencia con Pellegrini es que si a mí Real Madrid me echa, no me voy a entrenar al Málaga…”, lanzó en una ocasión. También criticó a Pellegrini cuando cayó en la primera ronda de la Copa del Rey ante el modesto Alcorcón y en octavos de final de Champions dirigiendo a los “merengues”.

Ayer Pellegrini fue consultado por Mourinho. “He respondido esta pregunta muchas veces. Podemos pensar diferente, pero no es mi enemigo. Cada uno elige de qué manera juega o qué cosas dice y no puedes estar criticando siempre… No es mi amigo, pero tampoco mi enemigo. Pensamos diferente en todo y esa es la única diferencia que tenemos…”, ironizó el chileno.