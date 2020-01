Pellegrini: “Si no encuentro club, feliz dirigiría a la Selección”

Manuel Pellegrini está cesante tras su reciente salida de West Ham de Inglaterra por malos resultados y, en la búsqueda de su nuevo destino, por primera vez el técnico le abrió las puertas a la Selección Chilena, una posibilidad que el entrenador nacional siempre estimó lejana, pues, según sus propias palabras, prefiere el trabajo día a día en los clubes.

“En la medida que no tenga ninguna alternativa de club, que no haya un proyecto que me entusiasme, yo voy a volver a Chile. Y si la Selección está sin técnico, feliz intentaría dirigirla”, reconoció el “Ingeniero” en entrevista con Telemundo.

De esta forma, Pellegrini se abre a suceder a Reinaldo Rueda en el cargo, aunque por ahora no hay indicios de que el colombiano vaya a dejar la banca de la “Roja”, al menos en lo inmediato.

Justamente cuando llegó el “cafetero”, Pellegrini fue vinculado como opción al seleccionado nacional, sobre todo porque su amigo Arturo Salah era entonces el presidente de la ANFP, sin embargo, su prioridad era seguir dirigiendo en clubes.